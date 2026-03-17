류재철 “엔비디아·구글과 협력, 로봇 훈련 중”

LG전자 CEO, 로봇 경쟁력 강조

“로봇으로 가사 노동 제로 실현”



류재철(사진) LG전자 최고경영자(CEO)가 글로벌 빅테크 엔비디아·구글과의 전략적 파트너십을 거론하며 LG 로봇의 차별화된 경쟁력을 16일 강조했다. 류 CEO는 홈로봇(가정용 로봇)을 통해 ‘가사 노동 제로’ 목표를 달성할 것이라고 자신했다.



류 CEO는 소셜미디어 링크드인에 올린 글에서 “구글 제미나이로 맥락적인 이해를 높이고 엔비디아 ‘아이작’ 플랫폼과 협력해 디지털 트윈 환경에서 로봇을 훈련하고 테스트하고 있다”며 이렇게 밝혔다. 그는 이어 “로봇 공학에 최적화한 수직 통합 하드웨어와 소프트웨어 지원을 받아 강력한 온디바이스(내장형) 인공지능(AI) 기능을 확보했다”고 말했다.



앞서 LG전자는 지난 1월 미국 라스베이거스에서 열린 ‘CES 2026’에서 AI 홈로봇 ‘클로이드’를 공개하며 세계의 이목을 끌었다. 류 CEO는 “클로이드는 하루아침에 등장한 게 아니다”며 “지속적인 투자를 통해 핵심 로봇 역량을 강화해왔다”고 설명했다.



그는 ‘모라벡의 역설’을 언급하며 LG전자가 지난 70년간 축적한 가전·생활환경 데이터가 경쟁력이 될 것이라고 단언했다. 모라벡의 역설은 인간에게 쉬운 게 컴퓨터에 어렵고, 인간에게 어려운 건 컴퓨터에 쉽다는 개념이다.



LG전자는 상업용·전문 서비스 로봇에서 시작해 가전제품을 로봇 솔루션으로 발전시킨다는 구상을 하고 있다. 류 CEO는 “우리 로드맵은 명확하다”며 “궁극적으로 ‘공간 지휘자’ 역할을 하는 로봇을 도입해 가정 전체를 조율할 수 있도록 할 것”이라고 밝혔다. 또 “로봇 기술을 통해 우리는 ‘노동력 제로’ 가정이라는 비전을 계속해서 실현해 나갈 것”이라고 강조했다.



손재호 기자 sayho@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 류재철() LG전자 최고경영자(CEO)가 글로벌 빅테크 엔비디아·구글과의 전략적 파트너십을 거론하며 LG 로봇의 차별화된 경쟁력을 16일 강조했다. 류 CEO는 홈로봇(가정용 로봇)을 통해 ‘가사 노동 제로’ 목표를 달성할 것이라고 자신했다.류 CEO는 소셜미디어 링크드인에 올린 글에서 “구글 제미나이로 맥락적인 이해를 높이고 엔비디아 ‘아이작’ 플랫폼과 협력해 디지털 트윈 환경에서 로봇을 훈련하고 테스트하고 있다”며 이렇게 밝혔다. 그는 이어 “로봇 공학에 최적화한 수직 통합 하드웨어와 소프트웨어 지원을 받아 강력한 온디바이스(내장형) 인공지능(AI) 기능을 확보했다”고 말했다.앞서 LG전자는 지난 1월 미국 라스베이거스에서 열린 ‘CES 2026’에서 AI 홈로봇 ‘클로이드’를 공개하며 세계의 이목을 끌었다. 류 CEO는 “클로이드는 하루아침에 등장한 게 아니다”며 “지속적인 투자를 통해 핵심 로봇 역량을 강화해왔다”고 설명했다.그는 ‘모라벡의 역설’을 언급하며 LG전자가 지난 70년간 축적한 가전·생활환경 데이터가 경쟁력이 될 것이라고 단언했다. 모라벡의 역설은 인간에게 쉬운 게 컴퓨터에 어렵고, 인간에게 어려운 건 컴퓨터에 쉽다는 개념이다.LG전자는 상업용·전문 서비스 로봇에서 시작해 가전제품을 로봇 솔루션으로 발전시킨다는 구상을 하고 있다. 류 CEO는 “우리 로드맵은 명확하다”며 “궁극적으로 ‘공간 지휘자’ 역할을 하는 로봇을 도입해 가정 전체를 조율할 수 있도록 할 것”이라고 밝혔다. 또 “로봇 기술을 통해 우리는 ‘노동력 제로’ 가정이라는 비전을 계속해서 실현해 나갈 것”이라고 강조했다.손재호 기자 sayho@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지