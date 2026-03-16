5집 아리랑 상징색으로 물드는 서울
20~21일 랜드마크 15곳에 붉은 조명
반포대교선 BTS 음악 분수쇼 진행
서울시가 오는 21일 방탄소년단(BTS) 컴백 공연에 맞춰 외국인 관광객을 위한 ‘조명쇼’ ‘드론쇼’ 등 다채로운 콘텐츠를 마련한다고 16일 밝혔다.
시는 20~21일 세빛섬, 청계천, N서울타워 등 서울 랜드마크 15곳에 붉은 조명을 밝힌다. 붉은 빛은 BTS의 이번 5집 앨범 ‘아리랑’의 상징색이다. 시는 세종대로 가로등에 서울 방문을 환영하는 깃발을 내걸고 미디어 파사드 10곳에 웰컴 메시지를 표시할 예정이다. 전통시장과 관광지 등에 7개국어로 번역된 환영 문구를 표출키로 했다.
한강버스 ‘하루 무제한 탑승권’은 20~21일 발행될 예정이다. 반포대교에선 21~22일 BTS 음악을 주제로 ‘달빛무지개 분수쇼’가 진행된다. 한강에서 서울의 풍경을 감상할 수 있도록 한강버스 선착장 7곳의 루프톱도 개방된다.
시는 다음 달 6~19일 청계천 오간수교부터 버들다리까지 약 500m를 BTS 상징물로 꾸민 ‘아리랑 라이트워크’ 산책길을 운영할 계획이다. 봄 축제 ‘서울스프링페스타’를 다음 달 10일부터 5월 5일까지 한강을 무대로 진행할 예정이다. 이 축제에선 ‘드론 라이트쇼’와 대형 수상 놀이기구인 ‘물 위의 회전목마’ 등 다양한 프로그램이 진행된다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
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