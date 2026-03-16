전세대출금 85억원 가로챈 80여명 검찰 송치
수수료 미끼로 사회초년생 접근
가짜 임대계약 맺어 대출금 편취
허위 임대차 계약서를 이용해 전세대출금 수십억원을 가로챈 일당이 무더기로 검찰에 넘겨졌다.
전북경찰청 형사기동대는 공공주택특별법 위반과 사기 등의 혐의로 50대 부동산업자 A씨와 모집책, 공인중개사 등 5명을 주범으로 구속 송치하고, 허위 임차인 등 83명을 불구속 송치했다고 16일 밝혔다.
A씨 등은 2021~2025년 전북 지역 다세대주택을 대상으로 69건의 허위 임대차 계약을 체결해 총 85억원 상당의 전세대출금을 편취한 혐의를 받는다.
이들은 코로나19 확산에 따라 비대면으로 전세계약서와 주택임대차계약 신고필증만 제출하면 간편한 심사를 거쳐 대출이 실행되는 점을 악용했다. 사회초년생 등 금전적으로 취약한 계층을 허위 임차인으로 모집한 것으로 조사됐다. 이후 한국토지주택공사(LH)와 금융기관에서 대출이 실행되면 전세보증금을 받아 서로 나눠 가진 것으로 파악됐다.
공인중개사는 주변 임차인들에게 고수익을 얻을 수 있다고 홍보하거나, 건물을 매매가보다 빚이 더 많은 ‘깡통전세’ 상태로 만들어 거래했다고 경찰은 설명했다. 이로 인해 실거주 임차인이 전세보증금을 돌려받지 못하는 2차 피해도 발생한 것으로 조사됐다. 변호사는 모집책으로 활동한 혐의를 받는다.
허위 임차인들은 상당수가 사회초년생으로 월 100만~200만원의 수수료를 2년간 받을 수 있다는 말을 믿고 가담했다. 경찰 관계자는 “주범 3명을 먼저 구속한 데 이어 2명을 추가 구속한 뒤 사건을 송치했다”며 “전세대출 제도를 악용한 범죄에 대해 엄정 대응하겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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