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판소리와 ‘골든’ 울려 퍼진 아카데미 시상식… ‘케데헌’ 2관왕

입력:2026-03-17 01:02
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[And 방송·문화]

장편 애니메이션상·주제가상 석권
매기 강 “전 세계 한국인에 바친다”
축하 무대도 한국 전통문화 드러내

15일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 할리우드 돌비극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 레이 아미와 이재, 오드리 누나가 무대에 올라 주제가상 수상곡 ‘골든’을 열창하고 있다. 로이터연합뉴스

“어둠을 밝히려 우리 노래 부르리라. 굳건한 이 소리로 이 세상을 고치리라.”

미국 영화계 최고 권위의 아카데미(오스카) 시상식에서 판소리가 울려 퍼졌다. 한복 차림의 명창이 한국어 가사를 목청껏 불렀다. 북을 둘러맨 사물놀이 악사, 갓을 쓰거나 장삼을 걸친 무용수 등 24명이 민속무용으로 무대를 채웠다. 전 세계를 들썩이게 한 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 신드롬을 재확인한 완벽한 순간이었다.

‘케데헌’은 15일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA) 할리우드 돌비극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 장편 애니메이션상과 주제가상을 받으며 2관왕의 영예를 안았다. 앞서 골든글로브 애니메이션상과 주제가상을 받고, K팝 최초로 그래미 ‘베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어’(시각매체용 최우수 노래) 부문을 수상한 데 이어 아카데미까지 석권한 것이다.

디즈니의 ‘주토피아 2’, 픽사 스튜디오의 ‘엘리오’ 등 쟁쟁한 후보를 제치고 장편 애니메이션상 트로피를 거머쥔 매기 강 감독은 “(동양인인) 나와 닮은 이들이 주인공인 영화가 나오기까지 너무 오랜 시간이 걸려 미안하다. 다음 세대는 기다리지 않아도 될 것이다. 이 상을 한국과 전 세계 한국인들에게 바친다”고 울먹이며 말했다.

주제가상을 차지한 OST ‘골든’의 축하 무대는 한국 문화의 전통과 현대를 한데 아울렀다. 판소리로 꾸며진 ‘케데헌’의 또 다른 OST ‘헌터스 만트라’ 무대로 포문을 열고, 이어 주인공 걸그룹 헌트릭스의 보컬을 맡은 가수 이재, 오드리 누나, 레이 아미가 등장해 ‘골든’을 열창했다. 리어나도 디캐프리오, 엠마 스톤 등 할리우드 배우들은 객석에서 응원봉을 흔들며 호응했다.

15일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 할리우드 돌비극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 OST ‘골든’이 주제가상 수상작으로 호명되자 이 노래를 만들고 부른 이재가 환호하고 있다. 그는 “어릴 때 사람들은 내가 K팝을 좋아한다고 놀렸지만 지금은 모두가 우리 노래를 따라 부른다. 정말 자랑스럽다”고 말했다. ‘케데헌’은 이날 장편 애니메이션상도 받았다. AP뉴시스

주제가상 수상 후 무대에 오른 이재는 “어릴 때 사람들은 내가 K팝을 좋아한다고 놀리곤 했다. 그런데 지금은 전 세계 사람들이 우리 노래를 한국어 가사 그대로 따라 부른다. 정말 자랑스럽다. 이 상은 성공이 아니라 회복력에 관한 것”이라고 말했다.

권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr

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