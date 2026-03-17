1년 걸리던 희귀질환 신약 급여화 “100일 내 단축” 정부 약속 지켜질까

[And 건강]

어도비 스톡 제공

정부, ‘100일 내 급여화’ 발표

희귀질환자 기대감 크지만

‘허평협’ 사업 되풀이 우려도

신약 가치 평가 기준 달라져야

경제성 평가도 유연성 필요



‘허가-평가-협상’ 병행, 체감도 낮아



‘신속 등재’가 신속하지 않은 이유



“과감한 정책적 결단 필요”

