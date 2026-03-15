시사 전체기사 [포토] 활짝 핀 산수유꽃 입력:2026-03-15 23:15 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 전남 구례군 산동면 온천관광지를 찾은 사람들이 15일 활짝 피어 있는 산수유꽃을 감상하고 있다. 관광지 인근에서 각종 공연과 함께 진행 중인 구례산수유꽃축제는 오는 22일까지 열린다. 연합뉴스 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 트럼프 요구에 난감한 정부 “검토는 하겠지만…” 부정적 기류 2 김민석 만난 트럼프 “김정은이 나와 대화 원하나” 물어 3 “윤석열 꼬붕” “이재명에 아첨”…조국·한동훈 SNS 설전 4 정원오 ‘30분 통근’·전현희 ‘KS패스’… 與후보들 ‘교통지옥 탈출’ 공약 봇물 5 李, 與 초선 만찬서 “개혁은 소리 없이 해야” 해당분야별 기사 더보기 1 두쫀쿠 가고 버터떡 왔나…빨라진 유행에 피로감도 2 ‘32만전자·170만닉스 간다’ 이란 전쟁에도 목표가 줄상향 3 서울 빌라 ‘공급 절벽’…지난해 준공 규모, 아파트의 10분의 1 4 [단독] 서학개미, 1월 해외투자 3배 폭증…국민연금은 60% 급감 5 [단독] 쿠팡맨·배민라이더, AI 전환에 취약…“대규모 실업 가능성” 해당분야별 기사 더보기 1 여수 모텔서 지인 흉기 살해…50대 남성 긴급체포 2 대학가 덮친 고월세에 다시 부는 ‘하숙’ 열풍…“원룸 자취 반값에 숙식 해결” 3 BTS 공연 일주일 앞두고… 소공동 캡슐호텔 화재로 일본인 1명 의식불명 4 죄질 나빠도 처벌 불가… 촉법소년 연령 73년만에 낮추나 5 인도 달리는 오토바이 “꼼짝마”…무인장비가 단속한다 해당분야별 기사 더보기 1 유가 뛰자 왜 화장지를? 일본에 등장한 ‘사재기 괴담’ 2 한국 등 5개국 콕 찍은 트럼프 “호르무즈 군함 파견 바란다”…안보 비용 떠넘기나 3 빛의 속도로 느는 50경 빚더미 지구촌 4 “이란 전쟁 다 이겼다”던 트럼프, 난데 없는 호르무즈 ‘청구서’ 5 트럼프 행정부, 이란전 비판 언론에 “면허 뺏겠다” 으름장 해당분야별 기사 더보기 1 ‘대이변’ 일본 탈락, 이탈리아 첫 4강…미국-도미니카 격돌 2 1000분의 9초 대역전극…쇼트트랙 김길리, 세계선수권 金 3 류현진도 국대 은퇴… 한국 야구, ‘대형 투수’가 없다 4 “BTS와 같은 공기 마시고 싶어”… 보랏빛으로 물든 광화문 5 패럴림픽 김윤지, 한국 역대 최다 메달 ‘금2·은3’ 달성 해당분야별 기사 더보기 1 눈 뜨자마자 커피?…잠 깨려면 ‘이때’ 마셔야 2 새벽 첫차로 서울역 간 꼬마들… 노숙인 급식소서 배운 ‘나눔’[아살세] 3 [단독] K공연계 1조7000억 최대 매출 뒤엔 年 수십억원 공연료 체불 4 “갤럭시 쓰는 남친 싫어, 만져본 적도 없어”…프리지아 발언 논란 5 연극 ‘해녀 연심’, 일본에 간 출가 해녀의 삶은 어떻게 됐을까 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 21일 공연일 26만명 몰린다… 광화문~시청역 31곳 보안검색 눈 뜨자마자 커피?…잠 깨려면 ‘이때’ 마셔야 죄질 나빠도 처벌 불가… 촉법소년 연령 73년만에 낮추나 [단독] 화마 지나간 뒤… 외면당한 죽음 있었다 BTS 공연 일주일 앞두고… 소공동 캡슐호텔 화재로 일본인 1명 의식불명 인도 달리는 오토바이 “꼼짝마”…무인장비가 단속한다 ‘32만전자·170만닉스 간다’ 이란 전쟁에도 목표가 줄상향 두쫀쿠 가고 버터떡 왔나…빨라진 유행에 피로감도 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요