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[포토] 활짝 핀 산수유꽃

입력:2026-03-15 23:15
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전남 구례군 산동면 온천관광지를 찾은 사람들이 15일 활짝 피어 있는 산수유꽃을 감상하고 있다. 관광지 인근에서 각종 공연과 함께 진행 중인 구례산수유꽃축제는 오는 22일까지 열린다. 연합뉴스

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