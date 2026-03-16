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李, 與 초선 만찬서 “개혁은 소리 없이 해야”

입력:2026-03-16 00:26
수정:2026-03-16 00:27
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검찰개혁 정부안 반기 강경파 겨냥

사진=청와대통신사진기자단

이재명(사진) 대통령이 더불어민주당 초선 의원들을 만나 “개혁은 요란하게 할 게 아니라 소리 없이 해야 한다”고 강조한 것으로 전해졌다. 검찰개혁 후속조치를 위한 정부안에 공개적으로 반기를 든 당내 강경파들을 겨냥한 발언으로 해석된다.

이 대통령은 15일 초선 의원 중 34명을 서울 한남동 대통령 관저로 초청해 만찬을 하며 이같이 말했다고 한 참석자가 전했다. 이 참석자에 따르면 이 대통령은 “국민이 바라는 개혁을 잘 찾아서 치밀하고 정교하게 국민의 삶을 변화시키는 게 필요하다”며 “요란하게 할 게 아니다”는 취지로 말했다. 이 대통령은 “개혁은 상대를 몰아친다고 되는 게 아니다. 소리 없이 하는 게 제일 잘하는 방식”이라며 과유불급(過猶不及·지나친 것은 모자란 것과 같다)이라는 표현도 썼다고 한다.

이 대통령은 또 “검사들이 다 나쁜 사람들도 아니지 않으냐”며 “(정부안대로면) 검사의 수사권은 박탈한 것”이라는 언급도 한 것으로 알려졌다. 당내 강경파가 반발하고 있는 ‘검찰총장 명칭’에 대해서도 “무엇이 문제인 거냐”고 반응한 것으로 전해졌다.

앞서 민주당 강경파 의원들은 검찰개혁 정부안의 추가 손질이 필요하다는 입장을 밝혔다. 그러자 이 대통령이 직접 엑스(X)에서 ‘외과시술’ 방식을 통한 현실적·실질적 개혁 원칙을 강조하며 정부안에 힘을 실었다.

이 대통령은 또 “정부·여당이 안정적으로 협력 관계 유지하면서 산적한 개혁 과제를 잘 해결해 나가도록 협조를 부탁한다”며 “당이 진정한 의미의 개혁을 완수했으면 좋겠다”고 말했다고 박지혜 대변인이 브리핑을 통해 전했다. 친여 방송인 김어준씨 유튜브를 통해 제기된 공소취소 거래설과 관련한 당내 논란은 거론되지 않았다. 박 대변인은 “그런 얘기를 입에 올릴 시간이 없을 만큼 현안과 민생에 대한 얘기가 많았다”고 설명했다. 이 대통령은 16일에도 나머지 초선 의원 33명과 만찬을 진행한다.

오주환 기자 johnny@kmib.co.kr

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