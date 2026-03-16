“어떻게 관련이 없나”… 죽음으로 기록되지 않은 ‘산불’

산불로 어머니를 잃은 김동석(73)씨가 받아든 사망진단서에 ‘산불’은 기록되지 않았다. 안동시내에 살던 동석씨는 지난해 3월 산불이 나자 어머니 서복순(사망 당시 88세)씨가 있는 안동시 남선면 산골 마을로 무작정 차를 몰았다. 산에서 뛰쳐나오는 대피 행렬과 반대 방향이었다. 이미 거대한 불구덩이가 된 산 입구에서 경찰이 폴리스라인을 설치하고 그를 만류했지만, 어머니를 구해야 한다는 생각에 연기와 불길을 뚫고 나갔다. 밭에 엎드린 어머니를 구출해 나왔지만 이 과정에서 어머니의 허리뼈 일부가 부러졌다. 어머니는 병상에서 7개월을 버티다 결국 사망했다. 서류상 사인은 ‘패혈증’이었다. 동석씨는 “아무 탈 없던 사람이 산불 하나로 죽을 때까지 병원에 누워 있게 됐는데, 어떻게 이걸 산불과 관련이 없다고 할 수 있겠느냐”고 호소했지만 바뀐 건 없었다.
“차라리 부검이라도 할걸”
지난해 3월 초대형 산불이 영남 지역을 집어삼킨 뒤 ‘기록되지 않은 죽음’이 1년째 이어지고 있다. 산불로 폐 질환을 얻거나 화상을 입고 쓰러진 뒤 다시는 일어나지 못했음에도 사인(死因)이 특정되지 않아 공식 사망자로 기록되지 못한 이들이다.
국민일보 이슈탐사팀은 산불 이후 가족을 잃은 유족들을 지난달 26일부터 이달 8일까지 세 차례 연쇄적으로 취재했다. 특히 인명 피해가 집중됐던 경북 의성군·안동시·영덕군·영양군·청송군을 집중적으로 찾았다.
유족들이 공통적으로 맞닥뜨린 거대한 벽은 인과관계 입증이었다. 의료진은 산불 자체가 핵심 사인이었는지, 기저질환이나 과거 병력이 악화해 사망했는지 의학적 판단이 어렵다는 이유로 사망진단서에 ‘산불’을 적지 않았다. 그러자 정부와 보험회사는 진단서를 근거로 ‘산불 피해자’가 아니라고 했다. 분명 산불을 계기로 병원에 가기 시작했고 끝내 숨을 거뒀는데 산불 때문이 아니라고 하니 유족은 분통만 터질 뿐이었다.
지난해 9월 세상을 떠난 임종걸(사망 당시 86세)씨 아들 경수(47)씨도 ‘기록되지 않은 죽음’에 아직 힘겨워하고 있다. 지난해 3월 산불 직후 호흡 곤란과 팔꿈치 분쇄골절 증상이 나타나 안동의 한 종합병원에 입원한 아버지는 6개월 뒤 세상을 떠났다. 의사가 작성한 사망진단서의 사인란에는 ‘급성심폐부전 및 패혈증(병사)’만 기록됐다.
이런 진단을 받아들이지 못한 경수씨는 병원에 사인을 명확히 해달라고 항의했다. 하지만 의사로부터 돌아온 말은 “병원에 계시다 돌아가셨기에 병사로 기록할 수밖에 없다”는 것이었다. 하지만 지난해 5월 병원에서 ‘만성 폐쇄성 폐질환’ 진단을 받을 때 진단서에는 분명 “3월 산불 연기 흡입 후 입원 시 호흡곤란 호소”라는 문구가 적혀 있었다.
산불과 사망 사이 의학적 인과관계는 공식적으로 인정되지 않았지만, 인터뷰에 응한 유족들은 공통적으로 “산불 이전에는 없던 폐 질환을 앓았다”고 말했다.
권영로(58)씨는 지난해 3월 25일을 아직도 잊지 못한다. 산불이 크게 났던 그날 저녁, 동생으로부터 어머니를 무사히 모셨다는 전화를 받았을 때만 해도 모든 게 잘 해결된 줄 알았다. 그러나 영로씨의 어머니 김순이(사망 당시 82세)씨는 다음 날을 버티지 못하고 숨을 거뒀다. 산불로부터 도망친 지 하루 만에 사망한 김씨의 사인란에는 ‘미상’이란 두 글자만 남았다. 김씨는 1993년 갑상선에 있는 혹을 제거하는 수술을 받았다. 이후 목소리가 쉬는 후유증이 남았지만, 홀로 생활하는 데는 지장이 없었다. 김씨 유족은 여전히 산불로 목숨을 잃었다고 생각하고 있다. 어머니를 떠나보내고 한 달 뒤에야 영로씨는 산불 연기가 사람의 건강에 미치는 영향에 대해 깨달았다. 그는 “당시엔 생각이 미치지 못했지만, 지금 와서는 차라리 부검이라도 했으면 낫지 않았을까 후회된다”고 말했다.
“산불 전에는 아무 문제 없었다”
안동시 임하면의 김순애(사망 당시 79세)씨도 산불 대피 후 숨이 가쁘다며 고통을 호소했다. 병원으로 옮겨진 김씨에게 의료진은 폐결핵과 폐동맥 색전증 진단을 내렸다. 그리고 석 달 만에 세상을 떠났다.
아들 정인우씨는 “산불 직전까지도 건물 청소 일을 하실 정도로 활동에 문제가 없으셨다”고 말했다. 인우씨에 따르면 의료진은 산불이 모친의 병에 영향을 줄 수 있었다고 인정하면서도 사망진단서에는 해당 사실을 써주기 주저했다고 한다.
청송군 파천면 김영화(사망 당시 78세)씨, 영덕군 영덕읍 지만업(사망 당시 80세)씨 유족의 목소리도 다른 피해자 유족과 비슷하다. 김씨의 남편 정태수(76)씨는 “이 나이대에 흔히 앓는 기관지염 외 전혀 문제가 없던 사람이 산불 직후 숨이 안 쉬어진다고 했다”고 주장했다. 김씨는 응급실에서 열흘, 대학병원에서 20일을 보낸 뒤 6개월 후인 지난해 10월 13일 사망했다.
지씨는 산불 연기를 들이마신 뒤 양쪽 폐에 물이 찼다. 중환자실에 들어간 그는 한 달여 만인 5월 8일 어버이날에 눈을 감았다. 지씨의 둘째 딸 유정씨는 “안 그래도 취약한 노인의 건강 악화에 산불이 불씨가 된 게 아니겠느냐”고 말했다.
영덕군의 A씨(사망 당시 89세)와 영양군의 B씨(사망 당시 75세)도 각각 지난해 10월과 12월 사망했다. A씨는 산불 직후 주변에 “목이 너무 아프다”고 호소했고, B씨는 폐렴 진단을 받은 뒤 후유증으로 숨졌다.
산불이 나자 장인과 장모의 유골을 지키러 뛰쳐나갔다가 전신 심재성 화상을 입은 배찬우(사망 당시 71세)씨도 지난해 6월 사망했다. 공식 사인은 ‘패혈증’이었지만, 유족들은 화상의 영향이 크다고 주장했다.
지난 1월부터 산불특별법(경북·경남·울산 초대형산불 피해구제 및 지원 등을 위한 특별법)이 시행됐지만, 고령의 유족과 피해자들은 여전히 ‘피해 입증’에 애를 먹고 있다. 임종걸씨 아들 경수씨는 “집이 불타고 가족이 위중한 와중에 누가 피해 입증을 위한 서류와 사진을 일일이 남겨놓았겠나”라며 한숨을 쉬었다.
농민들에게 중장비 대여 일을 하던 경수씨는 산불 이후 생업을 내려놓고 안동 산불피해 주민대표단 간사를 맡았다. 그는 “산불이 꺼지고 1년이 지났지만 아직도 피해를 인정받지 못한 이들은 고통 속에 있다”며 “잊혀가는 사람들이 사각지대에서 벗어나 하루빨리 이전의 일상으로 돌아갈 수 있게 해 달라”고 호소했다.
이슈탐사팀=김판 김지훈 이강민 기자 pan@kmib.co.kr
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