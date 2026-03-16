금메달 추가요… 패럴림픽 김윤지, 한국 선수 최초 ‘5개 메달’
[And 스포츠]
크로스컨트리 스키서 또 금메달
첫 출전 ‘19세 철인’ 금2·은3 수확
동·하계올림픽, 패럴림픽 통틀어
단일 대회 한국인 최다 메달 기록
‘19세 철인’ 김윤지(BDH파라스)가 한국 스포츠의 새 역사를 썼다. 동·하계올림픽과 패럴림픽을 통틀어 단일 대회 최다인 5개(금2·은3)의 메달을 목에 걸었다.
김윤지는 15일(현지시간) 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계패럴림픽 크로스컨트리 스키 여자 20㎞ 인터벌 스타트 좌식에서 58분23초3의 기록으로 금메달을 따냈다. 이번 대회 4관왕에 오른 미국의 ‘살아 있는 전설’ 옥사나 마스터스를 1분11초2 차로 따돌리고 정상에 올랐다.
생애 첫 패럴림픽 출전인 김윤지는 이번 대회 6개 종목에 출전해 5개의 메달을 획득했다. 지난 8일 바이애슬론 여자 개인 12.5㎞에서 한국 여자 선수 최초로 동계패럴림픽 금메달을 땄다. 이어 크로스컨트리 스키 스프린트와 10㎞ 인터벌 스타트, 바이애슬론 스프린트 추적에서 은메달 3개를 추가했다. 이번 대회 마지막 경기에서도 금메달을 보태며 한국 최초 동계패럴림픽 다관왕에 올랐다.
동·하계올림픽과 패럴림픽을 통틀어 한국 선수 누구도 이루지 못했던 성과다. 2006 토리노 동계올림픽에서 쇼트트랙 안현수(이후 ‘빅토르 안’으로 개명)가 4개(금3·동1)의 메달을 따낸 게 종전 최다 메달 기록이었다. 패럴림픽에선 1998년 서울 대회 휠체어육상 강성국(금2·은2)과 2008년 베이징 대회 홍석만(금1·동3)이 있었다. 앞선 기록들에 단체전 메달이 포함된 것과 달리 김윤지는 모든 메달을 혼자 힘으로 일궈냈다.
특히 이날 크로스컨트리 스키 20㎞는 김윤지가 이번 대회를 통해 처음 도전한 종목이었다. 새벽부터 내린 눈비로 설질이 질퍽했지만 김윤지는 거침없었다. 초반부터 안정적인 페이스로 선두를 달렸다. 레이스 중반 마스터스에게 잠시 역전을 허용했지만 침착하게 페이스를 끌어올려 다시 리드를 되찾았다. 후반에는 격차를 더 벌리며 여유롭게 결승선을 통과했다.
김윤지는 “금메달을 딴 이후 은메달만 3개를 따 다음 패럴림픽 때 금메달을 노려 보자 생각했는데 마지막 종목에서 따게 돼 감동이 배로 다가온다. 메달을 다 걸면 목이 아플 것 같다”며 웃었다. 이어 “성공적인 데뷔라고 생각한다”면서도 “운동 선수는 만족하면 안 된다. 차근차근 보완해 육각형 선수가 되고 싶다”고 말했다.
김윤지의 금메달로 한국은 이번 대회에서 금2·은4·동1개로 역대 동계패럴림픽 최고 성적을 거뒀다. 종전 최고 성적은 2018년 평창 대회의 금1·동2개였다.
테세로=공동취재단, 정신영 기자 spirit@kmib.co.kr
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