中 “적대행위부터 즉각 중단을”, 日 “장애물 높아… 신중히 판단”

군함 파견 요청받은 국가들 표정

英은 가능성 열어놓고 佛은 침묵

로이터연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 위협에 맞서 군함을 파견해야 한다고 요구한 국가들의 반응은 엇갈렸다.



14일(현지시간) 미국 CNN과 영국 BBC 등에 따르면 트럼프 대통령이 국명을 거론한 5개국 중 유일하게 미국의 동맹이 아닌 중국은 즉답을 피한 채 적대행위 중단이 우선이라는 입장을 밝혔다. 주미 중국대사관 대변인은 이날 호르무즈 해협에 해군 전력을 배치할 계획이 있느냐는 CNN 질의에 “중국은 즉각적 적대행위 중단을 촉구한다”며 “모든 당사국은 안정적이고 방해 없는 에너지 공급을 보장할 책임이 있다”고 답했다. 중국으로선 이란이 중국행 유조선은 공격하지 않고 통과시키고 있어 군사적 개입 필요성이 크지 않은 상황이다.



일본도 신중한 반응을 보였다. 집권 자민당의 고바야시 다카유키 정무조사회장은 15일 NHK 프로그램에 출연해 관련 질문을 받고 “법리적 가능성은 배제하지 않지만 신중히 판단해야 한다”며 “장애물이 매우 높다”고 말했다. 다카이치 사나에 총리도 13일 중의원 예산위원회에서 자위대 파견에 대해 “아무것도 정해지지 않았다”고 밝혔다.



영국 국방부는 “지역 해상 운송의 안전을 보장하기 위한 다양한 방안을 동맹국들과 논의 중”이라며 가능성을 열어놨다. 영국은 이란 공습에 참여하지 않고 영국 기지 사용을 뒤늦게 허용했다는 이유로 트럼프 행정부와 갈등을 빚고 있어 이번 요구를 거부하기가 쉽지 않다. 원내 3당인 자유민주당 에드 데이비 대표는 “트럼프가 요구한다고 전함을 보내선 안 된다”며 “파병은 영국 국익을 고려해 의회의 표결을 거쳐야 한다”고 주장했다.



프랑스 정부는 입장을 발표하지 않았다. 다만 지난 13일 로이터통신은 “프랑스 정부가 호르무즈 해협에서 군함으로 유조선의 항행을 호위하는 방안을 마련하기 위해 지난 1주일간 유럽·아시아·중동 국가들과 논의해 왔다”고 보도했다. 지난 9일에는 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 “분쟁의 가장 격렬한 단계가 끝난 후에만 군함을 보낼 수 있다”고 밝혔다.



베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 위협에 맞서 군함을 파견해야 한다고 요구한 국가들의 반응은 엇갈렸다.14일(현지시간) 미국 CNN과 영국 BBC 등에 따르면 트럼프 대통령이 국명을 거론한 5개국 중 유일하게 미국의 동맹이 아닌 중국은 즉답을 피한 채 적대행위 중단이 우선이라는 입장을 밝혔다. 주미 중국대사관 대변인은 이날 호르무즈 해협에 해군 전력을 배치할 계획이 있느냐는 CNN 질의에 “중국은 즉각적 적대행위 중단을 촉구한다”며 “모든 당사국은 안정적이고 방해 없는 에너지 공급을 보장할 책임이 있다”고 답했다. 중국으로선 이란이 중국행 유조선은 공격하지 않고 통과시키고 있어 군사적 개입 필요성이 크지 않은 상황이다.일본도 신중한 반응을 보였다. 집권 자민당의 고바야시 다카유키 정무조사회장은 15일 NHK 프로그램에 출연해 관련 질문을 받고 “법리적 가능성은 배제하지 않지만 신중히 판단해야 한다”며 “장애물이 매우 높다”고 말했다. 다카이치 사나에 총리도 13일 중의원 예산위원회에서 자위대 파견에 대해 “아무것도 정해지지 않았다”고 밝혔다.영국 국방부는 “지역 해상 운송의 안전을 보장하기 위한 다양한 방안을 동맹국들과 논의 중”이라며 가능성을 열어놨다. 영국은 이란 공습에 참여하지 않고 영국 기지 사용을 뒤늦게 허용했다는 이유로 트럼프 행정부와 갈등을 빚고 있어 이번 요구를 거부하기가 쉽지 않다. 원내 3당인 자유민주당 에드 데이비 대표는 “트럼프가 요구한다고 전함을 보내선 안 된다”며 “파병은 영국 국익을 고려해 의회의 표결을 거쳐야 한다”고 주장했다.프랑스 정부는 입장을 발표하지 않았다. 다만 지난 13일 로이터통신은 “프랑스 정부가 호르무즈 해협에서 군함으로 유조선의 항행을 호위하는 방안을 마련하기 위해 지난 1주일간 유럽·아시아·중동 국가들과 논의해 왔다”고 보도했다. 지난 9일에는 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 “분쟁의 가장 격렬한 단계가 끝난 후에만 군함을 보낼 수 있다”고 밝혔다.베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지