“호르무즈에 군함을”… 청구서 내민 트럼프

“석유 받는 국가들 통로 관리해야”

‘다 이겼다’ 호언하다 한국 등에 요구

靑 “양국 간 소통해 신중히 검토”

AP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 14일(현지시간) 한국 등 5개국에 호르무즈 해협 군함 파견을 요구했다. 해협 봉쇄로 피해가 큰 국가들이 나서라는 것으로 ‘이해 관계국들’의 책임론을 강조한 것이지만 전쟁 장기화를 염두에 둔 것 아니냐는 관측도 있다. 한국 정부는 한·미 간 긴밀하게 소통해 신중히 검토하겠다고 밝혔다.



트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 “여러 국가, 특히 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 시도로 영향을 받는 국가들은 미국과 함께 해협을 개방되고 안전하게 유지하기 위해 군함을 보낼 것”이라며 “바라건대 지도부가 완전히 제거된 국가(이란)에 의해 호르무즈 해협이 더는 위협받지 않도록 하기 위해 봉쇄의 영향을 받는 중국 프랑스 일본 한국 영국 그리고 다른 국가들도 이곳으로 함정을 보낼 것”이라고 적었다.



트럼프는 약 5시간 뒤 별도의 글에서 군함 파견을 다시 요청했다. 그는 “호르무즈 해협을 통해 석유를 받는 국가들은 그 통로를 관리해야 하며 우리는 그것을 도울 것이다. 아주 많이!”라고 썼다. 또 미국 NBC방송과의 전화 인터뷰에서 타국 군함 파견과 관련해 “그들은 약속했을 뿐만 아니라 훌륭한 아이디어라고 생각한다”고 언급했다. 다만 해당 글과 인터뷰에선 국명을 거론하진 않았다.



트럼프는 이란 이슬람혁명수비대가 호르무즈 해협 봉쇄를 본격화하자 해군으로 호위하겠다고 밝혔다. 하지만 이날 입장으로 미 해군 대신 호르무즈 해협 봉쇄에 영향을 크게 받는 한국과 중국 일본 등에 호위 부담을 지우겠다는 뜻을 나타낸 것으로 해석된다. 특히 미국이 돕겠다고 언급해 해협 관리의 주된 책임을 각국에 떠넘기려는 것 아니냐는 분석도 나온다. 월스트리트저널은 이날 “미 해군 장교들은 이란의 드론과 대함미사일이 이 지역을 미 해군 장병들에게 킬 박스(kill box·집중공격 구역)로 만들 수 있다고 말했다”고 보도했다.



전쟁 장기화 가능성도 열어둔 것으로 해석된다. 그간 승리를 강조해온 트럼프가 해협 봉쇄로 전쟁 장기화를 배제할 수 없게 되자 동맹국 등을 상대로 ‘리스크 분담’ 의도를 드러낸 것으로 보인다.



청와대는 15일 트럼프의 언급과 관련해 “한·미 간 긴밀하게 소통하고 신중히 검토해 판단해나갈 것”이라고 밝혔다. 이어 “트럼프 대통령의 소셜미디어 언급에 주목하고 있다”면서 “정부는 중동 정세와 관련국 동향을 면밀히 주시하면서 우리 국민 보호와 에너지 수송로 안전 확보를 위한 방안을 종합적으로 고려하고 다각적으로 모색하고 있다”고 설명했다.



워싱턴=임성수 특파원, 최승욱 기자 joylss@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 도널드 트럼프 미국 대통령이 14일(현지시간) 한국 등 5개국에 호르무즈 해협 군함 파견을 요구했다. 해협 봉쇄로 피해가 큰 국가들이 나서라는 것으로 ‘이해 관계국들’의 책임론을 강조한 것이지만 전쟁 장기화를 염두에 둔 것 아니냐는 관측도 있다. 한국 정부는 한·미 간 긴밀하게 소통해 신중히 검토하겠다고 밝혔다.트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 “여러 국가, 특히 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 시도로 영향을 받는 국가들은 미국과 함께 해협을 개방되고 안전하게 유지하기 위해 군함을 보낼 것”이라며 “바라건대 지도부가 완전히 제거된 국가(이란)에 의해 호르무즈 해협이 더는 위협받지 않도록 하기 위해 봉쇄의 영향을 받는 중국 프랑스 일본 한국 영국 그리고 다른 국가들도 이곳으로 함정을 보낼 것”이라고 적었다.트럼프는 약 5시간 뒤 별도의 글에서 군함 파견을 다시 요청했다. 그는 “호르무즈 해협을 통해 석유를 받는 국가들은 그 통로를 관리해야 하며 우리는 그것을 도울 것이다. 아주 많이!”라고 썼다. 또 미국 NBC방송과의 전화 인터뷰에서 타국 군함 파견과 관련해 “그들은 약속했을 뿐만 아니라 훌륭한 아이디어라고 생각한다”고 언급했다. 다만 해당 글과 인터뷰에선 국명을 거론하진 않았다.트럼프는 이란 이슬람혁명수비대가 호르무즈 해협 봉쇄를 본격화하자 해군으로 호위하겠다고 밝혔다. 하지만 이날 입장으로 미 해군 대신 호르무즈 해협 봉쇄에 영향을 크게 받는 한국과 중국 일본 등에 호위 부담을 지우겠다는 뜻을 나타낸 것으로 해석된다. 특히 미국이 돕겠다고 언급해 해협 관리의 주된 책임을 각국에 떠넘기려는 것 아니냐는 분석도 나온다. 월스트리트저널은 이날 “미 해군 장교들은 이란의 드론과 대함미사일이 이 지역을 미 해군 장병들에게 킬 박스(kill box·집중공격 구역)로 만들 수 있다고 말했다”고 보도했다.전쟁 장기화 가능성도 열어둔 것으로 해석된다. 그간 승리를 강조해온 트럼프가 해협 봉쇄로 전쟁 장기화를 배제할 수 없게 되자 동맹국 등을 상대로 ‘리스크 분담’ 의도를 드러낸 것으로 보인다.청와대는 15일 트럼프의 언급과 관련해 “한·미 간 긴밀하게 소통하고 신중히 검토해 판단해나갈 것”이라고 밝혔다. 이어 “트럼프 대통령의 소셜미디어 언급에 주목하고 있다”면서 “정부는 중동 정세와 관련국 동향을 면밀히 주시하면서 우리 국민 보호와 에너지 수송로 안전 확보를 위한 방안을 종합적으로 고려하고 다각적으로 모색하고 있다”고 설명했다.워싱턴=임성수 특파원, 최승욱 기자 joylss@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지