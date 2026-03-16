이란 전쟁에 활개치는 ‘외로운 늑대’… 아카데미·월드컵 초비상
유럽·미국 등서 테러 사건 잇따라
FBI·LA 경찰 경계 태세 강화 나서
이민자 단속에 대테러 역량 약화 지적
미국·이스라엘과 전쟁 중인 이란을 지지하는 것으로 추정되는 자생적 테러리스트, 일명 ‘외로운 늑대’가 미국과 서유럽에서 활개를 치고 있다. 미국 안팎에서 연이어 테러 사건이 발생하자 15일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA)에서 열리는 아카데미 시상식에 대한 경계태세도 강화됐다.
로이터통신에 따르면 네덜란드 수도 암스테르담의 유대인 학교에서 14일 사제 폭발물이 터져 외벽이 손상됐다. 전날 제2의 도시 로테르담 내 시나고그(유대교 회당)에서 방화 사건이 발생한 지 하루 만에 암스테르담에서도 유대인 시설이 테러를 당하자 롭 예턴 총리는 “유대인 사회가 느끼는 공포와 분노를 인지하고 있다”며 연대 의지를 표했다. 두 사건에서 모두 인명 피해는 발생하지 않았다.
지난 9일에는 벨기에 리에주에서 시나고그 시설 일부가 폭발물에 훼손됐다. 바르트 더베버르 벨기에 총리는 이 사건을 ‘반유대주의 공격’으로 규정했다. 8일 노르웨이 오슬로에선 미국대사관 청사에서 사제 폭발물이 터져 출입문 유리가 깨졌다. 용의자로 지목된 이라크계 시민권자 3명은 사흘 만인 11일 체포됐다.
미국에선 12일 하루에만 2건의 연이은 테러 사건으로 인명피해가 발생했다. 버지니아주 노퍽 올드도미니언대에서 오전 10시49분쯤 미 육군 학생군사교육단(ROTC)을 노린 총격으로 범인을 포함한 2명이 사망한 데 이어 낮 12시30분쯤에는 미시간주 오클랜드의 시나고그에 폭발물을 실은 트럭이 돌진해 운전자가 사망했다. 미취학 아동 140여명이 있던 이 시나고그에서 다른 사망자는 발생하지 않았다.
올드도미니언대 총격범은 버지니아 주방위군으로 복무했던 모하메드 베일러 잘로로, 2016년 이슬람 테러단체 이슬람국가(IS)에 물적 지원을 시도하다 적발돼 교도소에서 8년간 복역한 뒤 2024년 석방됐다. 그는 교실에서 ROTC 관련 수업인지 물은 뒤 총격을 가했으며 ‘알라후 아크바르’(알라는 위대하다)를 외쳤다고 CNN은 전했다. 트럭 돌진 테러범은 레바논 출신 귀화 미국인으로, 차량에 다량의 가연성 물질과 화약을 싣고 있었다. AP통신은 “차량에 화재가 발생하자 범인이 스스로 목숨을 끊었다”며 “그는 최근 이스라엘의 레바논 공습으로 가족 4명을 잃었다”고 전했다.
일련의 테러 사건은 소속된 조직 없이 자발적으로 무장한 데다 미국·이스라엘에 대한 이란의 보복에 가담한 형태를 띤 점에서 외로운 늑대 활동과 유사점이 많다. 미 연방수사국(FBI) 전직 요원인 케네스 그레이는 로이터에 “조직적 테러는 무기 수송이나 자금 이체 등으로 정황이 포착되지만 외로운 늑대의 단독 범죄는 추적이 어렵다”고 말했다. 미국의 대테러 역량이 도널드 트럼프 대통령의 이민자 단속 강화로 약화됐다는 지적도 나온다. 뉴욕타임스는 “국토안보부와 법무부 요원 수천명이 지난 1년간 트럼프 행정부의 최우선 과제인 이민자 단속 임무로 배치됐다”고 짚었다.
외로운 늑대는 아카데미 시상식과 6~7월 미국·캐나다·멕시코의 공동 개최로 열리는 국제축구연맹(FIFA) 월드컵 등 여러 국제 행사를 위협할 수 있다. 당장 아카데미 시상식 개최를 앞둔 FBI와 경찰은 발등에 불이 떨어졌다. LA카운티 보안관실은 “높은 수준의 준비 태세를 갖추고 있다”며 “외로운 늑대를 포함해 모든 잠재적 위협을 경계하고 있다”고 밝혔다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
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