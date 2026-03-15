트럼프 행정부, 이란전 비판 언론에 “면허 뺏겠다” 으름장
“NYT·WSJ 우리가 패하길 바라”
미국 언론과 도널드 트럼프 대통령 사이 갈등의 골이 이란 전쟁을 계기로 더욱 깊어지고 있다. 트럼프 행정부 측 인사들은 이란전에 비판적인 매체를 ‘가짜뉴스’로 규정하고 인수·합병, 면허 박탈 등 구체적인 규제 방안까지 거론하며 압박 수위를 높이고 있다.
최근 전쟁 국면에서 트럼프 행정부와 가장 날카롭게 대립각을 세우는 매체는 월스트리트저널(WSJ)이다. WSJ는 지난 12일(현지시간) 사우디아라비아 프린스 술탄 공군기지에서 미군 공중급유기 5대가 피격당한 소식을 전한 데 이어 다음 날에는 “트럼프가 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 가능성을 사전에 보고받고도 공격을 승인했다”고 보도했다. 미군 사상자가 늘고 전쟁 장기화 가능성이 커지는 와중에 트럼프의 책임을 부각하는 기사를 연일 내보낸 것이다.
트럼프는 “가짜뉴스 매체들이 또다시 의도적으로 오해를 불러일으키는 제목을 내보냈다”고 반발했다. 그는 14일 트루스소셜에 “그 비행기들은 ‘타격을 입거나’ ‘파괴된’ 것이 아니었다”며 5대 중 4대는 사실상 아무런 피해를 받지 않아 다시 운용 중이고, 나머지 한 대도 곧 비행에 나설 것이라고 적었다. 이어 “뉴욕타임스(NYT)와 WSJ(특히), 그 밖의 저질 언론들은 우리가 전쟁에서 패하기를 바라고 있다”고 비난했다.
트럼프의 ‘앙숙’ 매체 CNN과의 갈등에도 또 한번 불이 붙었다. CNN이 12일 “트럼프 행정부가 전쟁이 호르무즈 해협에 미칠 영향을 과소평가했다”는 취지의 보도를 내놓자 피트 헤그세스 국방장관은 트럼프와 친밀한 관계인 데이비드 엘리슨의 파라마운트 스카이댄스가 하루빨리 CNN을 인수해야 한다고 주장했다. 헤그세스 장관은 그 전날에는 자신의 사진이 “실물보다 덜 매력적으로 나왔다”는 이유로 모든 사진기자의 브리핑 참석을 금지해 논란을 일으키기도 했다.
주류 언론의 전쟁 보도가 비호의적이라며 연일 불만을 쏟아내던 트럼프 행정부는 급기야 ‘면허 박탈’ 가능성까지 언급하기 시작했다. 브랜던 카 미국 연방통신위원회(FCC) 위원장은 14일 엑스(옛 트위터)에 “가짜뉴스라고 불리는 허위 정보와 왜곡된 뉴스를 유포하는 방송사들은 방송 면허 갱신 시기가 도래하기 전 방향을 바로잡을 기회가 있다. 방송사는 공익을 위해 운영해야 하며, 그렇지 않을 경우 면허가 박탈된다”고 적었다. 이에 CNN은 “공허한 위협에 불과하다”며 CNN과 같은 케이블 채널은 애초에 FCC의 방송 면허를 보유할 필요가 없다고 응수했다.
천양우 기자 yahoo@kmib.co.kr
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