이란 정권 ‘생명선’ 때린 美… 지상군 투입해 점령하나

美, 걸프만 하르그섬 정밀타격

이란은 UAE 우회 항구 드론 보복

미 해병 2500명 중동으로 이동 중

중동을 관할하는 미 중부사령부가 14일(현지시간) 엑스에 “이란 하르그섬에 있는 기뢰 저장소와 미사일 벙커 등 군사 목표물 90곳 이상을 성공적으로 타격했다”며 공개한 영상. 엑스 캡처

호르무즈 해협이 이란에 의해 사실상 봉쇄되자 미국이 이란 석유 수출의 심장인 ‘하르그섬’을 타격하며 반격에 나섰다. 이란에 언제든 생명줄을 끊어놓을 수 있다는 경고를 보낸 것이다. 이란도 호르무즈 해협을 우회해 원유를 수출할 수 있는 아랍에미리트(UAE) 푸자이라 항구를 공격하며 맞받아쳤다.



도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) NBC뉴스에 “미군의 공습으로 하르그섬이 완전히 파괴됐다”며 “협상 조건이 만족스럽지 않아 재미 삼아 몇 번 더 공격할 수도 있다”고 밝혔다. 하르그섬의 군사 시설만 공격하겠다는 트럼프 대통령의 기존 발언보다 수위가 높아진 것이다.



미 중부사령부는 이날 엑스(옛 트위터)에 “미군이 (전날) 하르그섬에 90개 이상의 군사 목표물을 성공적으로 정밀 타격했다”며 공습 영상을 공개했다. 트럼프도 트루스소셜에 “조금 전 내 지시에 따라 중부사령부가 ‘이란의 왕관보석’(crown jewel·가장 귀중한 자산)인 하르그섬의 군사 목표물을 완전히 파괴했다”고 밝혔다. 그러면서도 석유 인프라는 건드리지 않았으며 이는 자신의 양심에 따른 결정이라고 했다.



지난달 26일 미국 민간 위성업체 플래닛랩스가 촬영한 하르그섬 위성사진. AP연합뉴스

카타르 국영 방송 알자지라에 따르면 하르그섬은 길이 8㎞, 폭은 약 4.5㎞, 면적 25㎢의 산호초 섬이다. 호르무즈 해협에서 북서쪽으로 약 483㎞ 지점, 이란 본토에서 약 25㎞ 떨어진 곳에 있다. 깊은 수심으로 페르시아만에서 대형 유조선 접안이 가능하다. 1960년대 미 석유회사 아모코가 건설한 이란 최대 원유 수출 터미널이 있어 하루 최대 700만 배럴, 연간 9억5000만 배럴을 처리할 수 있다. 이란 전체 원유 수출의 90%를 차지하는 이곳은 이란혁명수비대(IRGC)의 해군 기지와 미사일·기뢰 저장 시설 등이 밀집해 이란 정권의 핵심 ‘전쟁 자금줄’ 역할도 한다.



미국은 이 섬 공격을 ‘레드라인’으로 간주해 왔고 이스라엘도 이란을 맹폭하면서도 이 섬은 건드리지 않았다. 지난해 ‘12일 전쟁’ 폭격 리스트에서도 제외됐다. 하지만 이란이 호르무즈 해협을 봉쇄해 유가가 급등하자 미국이 이란을 협상 테이블로 끌어내기 위해 하르그섬을 ‘전략적 지렛대’로 삼은 것으로 보인다.



이란도 UAE 푸자이라 항구를 공격하며 보복에 나섰다. 타임오브이스라엘에 따르면 이 항구 석유 저장고에 이란제 샤헤드 드론이 떨어져 화재가 발생했다. 아바스 아라그치 이란 외무장관이 MS나우 방송에 “미국 기업의 지분을 가졌거나 소유한 지역 내 모든 에너지 시설을 타격할 것”이라고 경고한 직후 이뤄졌다.



일각에선 하르그섬 공습이 지상군 상륙을 위한 사전 정지 작업이라는 분석도 나왔다. AP통신은 “약 2500명의 미 해병대가 승선한 최대 3척의 군함이 인도·태평양에서 중동으로 이동 중”이라며 “이 부대는 상륙 작전을 수행할 수 있도록 훈련받았다”고 보도했다. 온라인 매체 악시오스도 “이번에 파견한 해병대는 지상작전 수행도 가능하다”고 전했다.



천금주 기자 juju79@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 호르무즈 해협이 이란에 의해 사실상 봉쇄되자 미국이 이란 석유 수출의 심장인 ‘하르그섬’을 타격하며 반격에 나섰다. 이란에 언제든 생명줄을 끊어놓을 수 있다는 경고를 보낸 것이다. 이란도 호르무즈 해협을 우회해 원유를 수출할 수 있는 아랍에미리트(UAE) 푸자이라 항구를 공격하며 맞받아쳤다.도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) NBC뉴스에 “미군의 공습으로 하르그섬이 완전히 파괴됐다”며 “협상 조건이 만족스럽지 않아 재미 삼아 몇 번 더 공격할 수도 있다”고 밝혔다. 하르그섬의 군사 시설만 공격하겠다는 트럼프 대통령의 기존 발언보다 수위가 높아진 것이다.미 중부사령부는 이날 엑스(옛 트위터)에 “미군이 (전날) 하르그섬에 90개 이상의 군사 목표물을 성공적으로 정밀 타격했다”며 공습 영상을 공개했다. 트럼프도 트루스소셜에 “조금 전 내 지시에 따라 중부사령부가 ‘이란의 왕관보석’(crown jewel·가장 귀중한 자산)인 하르그섬의 군사 목표물을 완전히 파괴했다”고 밝혔다. 그러면서도 석유 인프라는 건드리지 않았으며 이는 자신의 양심에 따른 결정이라고 했다.카타르 국영 방송 알자지라에 따르면 하르그섬은 길이 8㎞, 폭은 약 4.5㎞, 면적 25㎢의 산호초 섬이다. 호르무즈 해협에서 북서쪽으로 약 483㎞ 지점, 이란 본토에서 약 25㎞ 떨어진 곳에 있다. 깊은 수심으로 페르시아만에서 대형 유조선 접안이 가능하다. 1960년대 미 석유회사 아모코가 건설한 이란 최대 원유 수출 터미널이 있어 하루 최대 700만 배럴, 연간 9억5000만 배럴을 처리할 수 있다. 이란 전체 원유 수출의 90%를 차지하는 이곳은 이란혁명수비대(IRGC)의 해군 기지와 미사일·기뢰 저장 시설 등이 밀집해 이란 정권의 핵심 ‘전쟁 자금줄’ 역할도 한다.미국은 이 섬 공격을 ‘레드라인’으로 간주해 왔고 이스라엘도 이란을 맹폭하면서도 이 섬은 건드리지 않았다. 지난해 ‘12일 전쟁’ 폭격 리스트에서도 제외됐다. 하지만 이란이 호르무즈 해협을 봉쇄해 유가가 급등하자 미국이 이란을 협상 테이블로 끌어내기 위해 하르그섬을 ‘전략적 지렛대’로 삼은 것으로 보인다.이란도 UAE 푸자이라 항구를 공격하며 보복에 나섰다. 타임오브이스라엘에 따르면 이 항구 석유 저장고에 이란제 샤헤드 드론이 떨어져 화재가 발생했다. 아바스 아라그치 이란 외무장관이 MS나우 방송에 “미국 기업의 지분을 가졌거나 소유한 지역 내 모든 에너지 시설을 타격할 것”이라고 경고한 직후 이뤄졌다.일각에선 하르그섬 공습이 지상군 상륙을 위한 사전 정지 작업이라는 분석도 나왔다. AP통신은 “약 2500명의 미 해병대가 승선한 최대 3척의 군함이 인도·태평양에서 중동으로 이동 중”이라며 “이 부대는 상륙 작전을 수행할 수 있도록 훈련받았다”고 보도했다. 온라인 매체 악시오스도 “이번에 파견한 해병대는 지상작전 수행도 가능하다”고 전했다.천금주 기자 juju79@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지