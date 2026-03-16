투어 5년차 임진영, KLPGA 개막전서 생애 첫 승
최종 15언더파 273타… 1타 차 승리
임진영(사진)이 투어 데뷔 5년, 91번째 대회 출전 만에 감격의 생애 첫 승을 거뒀다.
임진영은 15일 태국 촌부리 아마타스프링CC(파72)에서 열린 한국여자프로골프(KLPGA)투어 2026시즌 개막전 리쥬란 챔피언십(총상금 12억원) 마지막 날 4라운드에서 보기 없이 버디만 7개를 쓸어 담은 퍼펙트 샷감으로 7언더파 65타를 쳤다. 최종 합계 15언더파 273타를 기록한 임진영은 2위 이예원의 추격을 1타 차로 뿌리치고 우승 트로피를 들어 올렸다.
2022년 정규 투어에 데뷔한 임진영은 2023년 시드를 잃었다가 2024년 정규 투어에 복귀했다. 지난해 상금 순위 41위로 개인 통산 최고 시즌을 보냈다. 2025 덕신EPC 챔피언십에서 거둔 단독 2위가 종전 최고 성적이었다.
이날 선두에 4타 뒤진 공동 7위로 최종 라운드에 들어간 임진영은 1번(파4), 2번 홀(파5) 연속 버디에 이어 5번(파3), 7번(파5), 9번 홀(파4)에서 징검다리 버디를 잡아 단독 선두로 반환점을 돌았다.
이후 이예원에게 공동 선두를 내줬으나 최대 승부처였던 17번(파3) 아일랜드 홀에서 희비가 엇갈렸다. 임진영은 천금 같은 3.5m 버디 퍼트를 성공시켜 1타 차 단독 선두로 치고 나갔다. 반면 이예원은 3.9m 버디 퍼트가 홀을 외면하면서 기회를 살리지 못했다.
18번 홀(파4)에서 임진영은 1m 남짓 파퍼트를 침착하게 성공시키며 먼저 경기를 마쳤고, 이예원은 파에 그치면서 임진영의 4타 차 대역전 드라마가 완성됐다.
임진영은 “이 자리에 서 있다는 게 믿기지 않고 꿈만 같다”며 “올 시즌 목표가 2승이었다. 첫 승을 해냈으니까 남은 대회들도 잘해보겠다”고 말했다.
통산 10승에 도전했던 이예원은 1타 차 분루를 삼켰다. 지난해 상금왕 홍정민은 이날 7언더파 65타를 몰아쳐 김시현·전예성과 공동 3위(최종 합계 12언더파 276타)로 대회를 마쳤다.
촌부리(태국)=정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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