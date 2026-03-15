정원오 ‘30분 통근’·전현희 ‘KS패스’… 與후보들 ‘교통지옥 탈출’ 공약 봇물
교통문제, 수도권 선거 의제 부상
더불어민주당 소속으로 차기 서울시장 선거에 출사표를 낸 정원오·전현희 예비후보가 같은 날 나란히 교통 공약을 발표하며 정책 경쟁에 나섰다. 앞서 박주민 예비후보도 ‘대중교통 단계적 무상 전환’을 내세운 바 있다.
성동구청장 출신인 정 예비후보는 15일 유튜브로 공개한 1분 분량의 영상에서 “집 앞에는 공유오피스, 5분 거리에는 버스정류소, 10분 거리에는 지하철역. 저 정원오가 서울 전역을 착착 연결해 ‘30분 통근 도시’를 만들겠다”고 밝혔다. 시내·마을버스 노선망 재편 및 공공버스 투입, 경전철·광역철도 건설 가속, 공공 공유오피스 공급 및 유연근무제 활성화로 출퇴근시간을 단축하겠다는 것이다.
전 예비후보는 기자회견을 열고 7대 교통 공약을 발표했다. 민주당계 정당에서 드물게 강남 지역구 국회의원을 지낸 그는 첨단 모빌리티 혁신에 방점을 찍었다. 한강버스 선착장 자리에 도심항공교통(UAM) 이착륙장을 만들고, 첨단 교통수단 운용에 필요한 통신 인프라를 구축하겠다는 구상이다. 서울시 기후동행카드를 정부 K패스와 접목해 전국에서 쓸 수 있게 하는 ‘서울형 KS패스’도 제안했다.
박 예비후보는 일찌감치 자율주행 등 기술 발전에 기반을 둔 ‘무상 교통’ 공약으로 진보 표심 잡기에 나섰다. 그는 지난달 25일 국회 기자회견을 통해 10년 안에 대중교통을 단계적으로 무상 전환하겠다고 밝혔다. 심야·새벽시간대, 청소년·청년·장애인·저소득층으로 시작해 추후 노인과 일반 시민까지 범위를 넓혀가겠다는 계획이다.
경기도지사 예비후보들도 여의도 당사에서 첫 합동연설에 나서며 대중교통 접근성 확대와 AI 첨단 모빌리티를 축으로 한 공약 경쟁을 시작했다. 한준호 예비후보는 ‘GTX-링’(순환형 광역급행 철도망)을 대표 공약으로 세우고 “서울을 거치지 않아도 경기도 어디든 빠르게 연결되는 경기도형 GTX 순환철도망을 만들겠다”고 말했다. 권칠승 예비후보는 1000대 규모의 출퇴근 전용버스 체계 확대, 김동연 현 지사는 철도·도로 지하화를 핵심으로 하는 ‘경천동지’ 프로젝트를 각각 핵심 교통 공약으로 내세웠다.
추미애 예비후보는 이날 토론회에서 “경기도에는 흔들리지 않는 당당한 리더십이 필요하다”며 선명한 개혁을 강조했다. 반면 한 예비후보는 “근거 없는 음모론으로 이재명 대통령과 정부를 흔드는 일에 단호히 맞서겠다”며 ‘공소 취소 거래설’을 겨냥했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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