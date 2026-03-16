“전기차 3대 중 1대는 중국산”… ‘메이드 인 차이나’의 공습

점유율 2년 만에 4배나 급증

테슬라·BYD가 맨 앞서 이끌어

지커도 공략 본격화 분위기



중국에서 생산한 전기차가 한국에 쏟아져 들어오고 있다. 지난해 국내서 팔린 전기차 3대 중 1대는 중국산이다. ‘메이드 인 차이나’ 공습을 가장 앞에서 이끈 건 테슬라다. 지난해 한국에 진출한 BYD(비야디)가 뒤를 받쳤다. 세계 1위 중국 시장에서 현지 업체에 밀린 다른 글로벌 완성차업체들도 중국 생산 물량을 한국에 들여오는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다.



15일 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)에 따르면 지난해 국내 신규 등록된 전기차는 22만177대다. 이 가운데 중국산 전기차는 7만4728대로 33.9%를 차지한다. 2023년엔 중국산 전기차의 점유율이 7.5% 수준이었다. 2년 만에 4배 이상 급증했다. 반면 지난해 한국 생산 전기차 비중은 57.2%로 전년(63.9%) 대비 6.7% 포인트 줄었다. BMW, 메르세데스 벤츠 등의 본사가 있는 독일산 전기차의 점유율은 7~8% 수준에 그친다. 수입차업계 관계자는 “과거 독일·미국·일본 중심이던 수입차 생산지가 중국 중심으로 빠르게 재편되고 있다”고 말했다.



중국산 전기차를 가장 많이 들여온 회사는 테슬라다. 테슬라 모델Y는 지난해 판매량 5만405대를 기록해 현대자동차·기아의 전기차 모델마저 제치며 베스트셀링카에 올랐다. 1년 전(1만8718대)보다 169.3% 급증했다. 지난달엔 전기차 7869대를 판매하며 BMW와 벤츠가 내연기관차와 전기차를 합친 수치보다 많이 팔았다. 테슬라는 미국 전기차 회사지만 한국에 들여오는 차량의 99%를 중국에서 생산하고 있다.



국내 시장에서 BYD의 예상을 넘어선 선전도 중국산 전기차의 급증을 이끌었다. BYD는 지난해 한국에서 자동차 6158대를 판매하며 진출 첫 해 바로 수입차 ‘톱10’에 진입했다. 올해 들어서도 두 달 만에 2304대를 판매해 역사상 가장 빠른 수입차 1만대 판매 기록을 눈앞에 두고 있다.



볼보는 미국 관세를 피하기 위해 지난해 하반기 EX30 생산라인을 벨기에로 이전했지만 그 전까진 중국에서 생산했다. 현재 국내 판매되는 폴스타의 폴스타4도 중국산이다.



불과 2~3년 전만하더라도 한국 소비자들은 ‘메이드 인 차이나’에 대한 거부감이 컸다. 그러나 글로벌 시장에서 중국의 입지가 커지면서 생산 국가보다 브랜드 경쟁력과 상품성에 더 큰 무게를 두기 시작했다는 분석이 나온다.



중국산은 생산 단가가 저렴해 가격 경쟁력을 확보하는 데도 유리하다. 2022년 미국산 모델Y의 가격은 9000만원대에 달했다. 2023년 7월 중국 상하이 기가팩토리에서 생산한 후륜구동 모델Y가 국내 도입되면서 5000만원대로 낮아졌다. 볼보도 최근 EX30 가격을 약 700만원 인하했다.



업계에선 몇몇 수입차 업체가 중국 공장에서 생산한 차량을 한국에서 소화하는 방안을 검토 중이라는 얘기도 나온다. BYD 같은 중국 업체의 한국 진출까지 더해지며 중국산 전기차의 공습은 앞으로 더 확산될 가능성이 크다. 특히 중국 지리홀딩스의 프리미엄 전기차 브랜드 지커는 최근 딜러사와 계약을 마치는 등 한국 공략을 본격화하는 분위기다.



KAMA 관계자는 “중국산 전기차 확산이 소비자 선택권 확대나 가격 인하라는 측면에선 긍정적이지만 국내 제조 기반과 공급망 경쟁 압력 측면에서 위협적인 만큼 중장기적인 대응이 필요하다”고 진단했다.



이용상 기자 sotong203@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 중국에서 생산한 전기차가 한국에 쏟아져 들어오고 있다. 지난해 국내서 팔린 전기차 3대 중 1대는 중국산이다. ‘메이드 인 차이나’ 공습을 가장 앞에서 이끈 건 테슬라다. 지난해 한국에 진출한 BYD(비야디)가 뒤를 받쳤다. 세계 1위 중국 시장에서 현지 업체에 밀린 다른 글로벌 완성차업체들도 중국 생산 물량을 한국에 들여오는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다.15일 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)에 따르면 지난해 국내 신규 등록된 전기차는 22만177대다. 이 가운데 중국산 전기차는 7만4728대로 33.9%를 차지한다. 2023년엔 중국산 전기차의 점유율이 7.5% 수준이었다. 2년 만에 4배 이상 급증했다. 반면 지난해 한국 생산 전기차 비중은 57.2%로 전년(63.9%) 대비 6.7% 포인트 줄었다. BMW, 메르세데스 벤츠 등의 본사가 있는 독일산 전기차의 점유율은 7~8% 수준에 그친다. 수입차업계 관계자는 “과거 독일·미국·일본 중심이던 수입차 생산지가 중국 중심으로 빠르게 재편되고 있다”고 말했다.중국산 전기차를 가장 많이 들여온 회사는 테슬라다. 테슬라 모델Y는 지난해 판매량 5만405대를 기록해 현대자동차·기아의 전기차 모델마저 제치며 베스트셀링카에 올랐다. 1년 전(1만8718대)보다 169.3% 급증했다. 지난달엔 전기차 7869대를 판매하며 BMW와 벤츠가 내연기관차와 전기차를 합친 수치보다 많이 팔았다. 테슬라는 미국 전기차 회사지만 한국에 들여오는 차량의 99%를 중국에서 생산하고 있다.국내 시장에서 BYD의 예상을 넘어선 선전도 중국산 전기차의 급증을 이끌었다. BYD는 지난해 한국에서 자동차 6158대를 판매하며 진출 첫 해 바로 수입차 ‘톱10’에 진입했다. 올해 들어서도 두 달 만에 2304대를 판매해 역사상 가장 빠른 수입차 1만대 판매 기록을 눈앞에 두고 있다.볼보는 미국 관세를 피하기 위해 지난해 하반기 EX30 생산라인을 벨기에로 이전했지만 그 전까진 중국에서 생산했다. 현재 국내 판매되는 폴스타의 폴스타4도 중국산이다.불과 2~3년 전만하더라도 한국 소비자들은 ‘메이드 인 차이나’에 대한 거부감이 컸다. 그러나 글로벌 시장에서 중국의 입지가 커지면서 생산 국가보다 브랜드 경쟁력과 상품성에 더 큰 무게를 두기 시작했다는 분석이 나온다.중국산은 생산 단가가 저렴해 가격 경쟁력을 확보하는 데도 유리하다. 2022년 미국산 모델Y의 가격은 9000만원대에 달했다. 2023년 7월 중국 상하이 기가팩토리에서 생산한 후륜구동 모델Y가 국내 도입되면서 5000만원대로 낮아졌다. 볼보도 최근 EX30 가격을 약 700만원 인하했다.업계에선 몇몇 수입차 업체가 중국 공장에서 생산한 차량을 한국에서 소화하는 방안을 검토 중이라는 얘기도 나온다. BYD 같은 중국 업체의 한국 진출까지 더해지며 중국산 전기차의 공습은 앞으로 더 확산될 가능성이 크다. 특히 중국 지리홀딩스의 프리미엄 전기차 브랜드 지커는 최근 딜러사와 계약을 마치는 등 한국 공략을 본격화하는 분위기다.KAMA 관계자는 “중국산 전기차 확산이 소비자 선택권 확대나 가격 인하라는 측면에선 긍정적이지만 국내 제조 기반과 공급망 경쟁 압력 측면에서 위협적인 만큼 중장기적인 대응이 필요하다”고 진단했다.이용상 기자 sotong203@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지