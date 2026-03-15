BTS 공연 일주일 앞두고… 소공동 캡슐호텔 화재로 일본인 1명 의식불명
중상 2명 등 외국인 10명 부상
오는 21일 방탄소년단(BTS)의 광화문 공연을 일주일 앞두고 서울 중구의 한 숙박시설에서 불이 나 외국인 10명이 중경상을 입었다. 이 가운데 50대 일본 국적 여성은 의식불명 상태다.
15일 소방 등에 따르면 지난 14일 오후 6시10분쯤 중구 소공동에 있는 이른바 ‘캡슐호텔’에서 화재가 발생, 외국인 3명이 병원으로 이송됐다. 이 중 50대 일본인 여성과 50대 중국인 추정 남성 등 2명이 중상을 입었다. 7명은 경상을 입고 현장에서 치료를 받은 뒤 임시 숙소로 이동했다. 화재는 3시간여 만에 진화됐다.
캡슐호텔은 숙박비가 저렴한 대신 취침에 필요한 최소한의 공간만 제공하는 시설로, 관광객이 주로 이용한다. 해당 호텔은 한 방에 2층 침대가 여러 개 이어진 구조인 데다 투숙객들이 짐을 복도에 놓아 화재 발생 당시 대피 과정에서 혼선이 있었을 것으로 추정된다.
불은 캡슐호텔이 있는 건물 3층에서 시작돼 4층까지 소실됐다. 7층에 운영되던 또 다른 호스텔의 투숙객들도 대피했다. 경찰과 소방은 정확한 화재 원인을 파악 중이다. 서울 중구는 이번 화재로 이재민 120명이 발생해 80여명에게 임시 주거시설을 제공했다고 밝혔다. 이재민은 대부분 외국인 관광객이다. 중구는 16일부터 소규모 숙박시설 70여곳을 점검한다.
조민아 기자 minajo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사