해상·항공 운임 고공행진… 항공권 가격도 오를 듯
LNG운반선 운임 전쟁 전 6배 육박
“장기화 땐 물동량 줄어들 가능성”
중동 전쟁이 장기화 조짐을 보이면서 국제 해상·항공 운임이 고공행진을 달리고 있다. 유류할증료 급등으로 다음 달 국제선 항공권 가격이 10만원 이상 오를 것이란 전망까지 나온다.
15일 해운업계에 따르면 유조선지수(WS)는 지난 12일 기준 348.9로 집계됐다. 전쟁 직전인 지난달 27일보다 55% 올랐고, 연초 대비 7배가량 뛰었다. 17만4000㎥급 액화천연가스(LNG) 운반선 단기 운임도 지난 6일 기준 20만5000달러를 나타냈다. 전쟁 직전보다 6배 가까이 급등한 것이다.
컨테이너 운임도 상승 행렬 중이다. 지난 13일 발표된 상하이컨테이너운임지수(SCFI)는 1710.35였다. 일주일 전보다 221.16포인트 오르며 8개월 만에 1700대에 진입했다. 특히 호르무즈 해협 봉쇄의 직격탄을 맞은 중동 노선 운임은 1TEU(20피트 컨테이너)당 3220달러를 보여 이례적으로 미주 동안 노선을 추월했다. 업계 관계자는 “전쟁이 장기화되면 수요가 줄거나 물동량이 줄어들 가능성이 크다”고 말했다.
충격은 항공업계로도 번졌다. 홍콩 TAC인덱스가 조사한 이달 9일 기준 싱가포르발 화물 운임 지표는 일주일 전보다 47.6% 오른 341이었다. 미국 시카고발 운임 지표도 1032로 19.9% 올랐다. 영국 런던발과 홍콩발도 각각 8.8%, 8.7% 상승했다.
유류할증료도 인상될 가능성이 커졌다. 기준이 되는 올해 2월 16일~3월 15일 싱가포르항공유 평균값이 갤런(3.785ℓ)당 300센트 이상으로 오를 것이라는 예측이 많기 때문이다. 업계에선 항공 운임에 유류할증료까지 추가되면 국제선 항공권 가격이 이달보다 10만원 넘게 오를 수 있다고 내다본다. 국내 항공사들은 16일 다음 달 유류할증료를 발표한다.
특히 저비용항공사(LCC)의 타격이 클 것으로 관측된다. 대형항공사(FSC)와 달리 자금 여력이 부족해 선구매나 선물·옵션 등을 통해 유가 부담을 완화하기 어려운 실정이다. LCC업계 관계자는 “발권 수요가 줄어들 우려에 유류할증료를 마냥 올릴 수도 없다”고 말했다.
박장군 기자 general@kmib.co.kr
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