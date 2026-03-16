21일 공연일 26만명 몰린다… 광화문~시청역 31곳 보안검색
경찰 특공대 등 6500여명 투입… 인근 건물 출입 통제
밀집구역 전광판 등 미고정 시설물 안전조치 취해야
경찰이 오는 21일 서울 광화문광장에서 열리는 방탄소년단(BTS)의 복귀 공연 당일 인파 통제 및 테러 방지를 위한 검문검색을 강화한다. 공연장으로 향하는 관객·시민은 광화문에서 시청역에 이르는 구간에 진입하는 31곳의 출입구에서 보안검색을 받은 뒤 차례대로 입장하게 된다. 경찰 추산 약 26만명이 몰릴 것으로 예상되면서 공연을 송출하는 전광판 등 미고정 시설물에 대한 안전관리가 필요하다는 지적도 나온다.
서울경찰청이 15일 발표한 ‘BTS 광화문 공연 대비 종합 안전관리 대책’에 따르면 광화문교차로에서 시청역교차로로 이르는 세종대로 1.3㎞ 구간은 ‘안전관리구역’으로 지정됐다. 경찰은 지정 구역으로 연결된 덕수궁 돌담길, 청계광장 등 31곳에 ‘금속탐지 출입구(MD)’를 설치한다. 공연 당일 오전 7시부터 유입되는 인파에 대한 보안검색을 시행하고, 그전에 광장에 들어서는 시민에겐 검문 협조를 요청할 예정이다. 세종대로 광화문~시청 구간은 공연 전날 오후 9시부터 공연 이튿날(22일) 오전 6시까지 차량 운행을 통제한다.
경찰은 교통·범죄예방·형사·특공대 등 6500여명을 투입하고 고공관측차량과 방송조명차 등 장비 5400여점도 배치한다. 또 다중인파 안전관리를 위해 밀집 인구가 ㎡당 2명을 넘어서면 인파의 광장 유입을 차단키로 했다. 공연장 우회 입장과 ‘꼼수 관람’을 막기 위해 KT광화문빌딩 등 인근 건물에도 출입을 통제한다.
공연 당일에는 세종대로 전 구간이 야외 공연장으로 바뀐다. 행사를 주최하는 하이브는 무대 앞 스탠딩 관람장을 제외한 지정석 27곳에 무대 영상을 송출하는 전광판 6개를 설치한다. 세종대로 사거리부터 시청역 인근에 이르는 구간에도 추가 스탠딩석을 마련하고 대형 발광다이오드(LED) 전광판도 설치할 계획이다.
전광판 등 미고정 임시 시설물은 인파 밀집 구역에서 안전이 우려되는 만큼 미리 안전조치를 취해야 한다는 지적도 나온다. 최근 서울시 자치경찰위원회(자경위) 회의에서도 BTS 공연 당일 전광판 주변에 대한 안전관리 계획이 필요하다는 지적이 제기됐다. 자경위원인 최응렬 동국대 경찰행정학부 명예교수는 “임시로 설치된 전광판은 인파 20~30명만 부딪혀도 쉽사리 무너질 수 있다”며 “일정 반경 안에 인파가 접근하지 못하도록 조치해야 한다”고 말했다. 행정안전부 ‘지역축제장 안전관리 매뉴얼’에 따르면 전광판과 조명탑, 스피커탑 등은 쓰러지지 않도록 ‘전도 방지 조치’가 이뤄져야 한다.
이정헌 기자 hlee@kmib.co.kr
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