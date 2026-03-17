희귀 유전질환의 원인 규명에 ‘전장 유전체 분석(WGS)’이 효과적임이 대규모 환자 연구를 통해 확인됐다. 기존 유전자 검사로 놓친 변이까지 확인이 가능했다. WGS는 유전체(게놈) 전체를 분석해 한 번의 검사로 거의 모든 유형의 변이를 찾아내는 검사법이다.
서울대병원 임상유전체의학과 채종희 교수팀과 쓰리빌리언 서고훈 박사 연구팀은 희귀 유전질환이 의심돼 진료받은 1452가구(총 3317명)를 대상으로 전장 유전체 분석을 시행하고 희귀 유전질환 진단 및 임상적 활용 가능성을 타진했다. 가구 당 대표 환자 1명을 기준으로 진단 여부를 평가했다.
분석 결과, 전체 1452가구 가운데 46.2%(672가구)에서 질환 원인이 되는 유전자 변이가 확인됐다. 이 중 진단이 확정된 경우는 43.5%, 진단 가능으로 분류된 경우는 2.8%였다. 진단된 672가구 중 14.6%(98가구)는 전장 유전체 분석을 통해서만 질환 원인을 파악할 수 있었다. 이들 사례에선 기존 엑솜 시퀀싱이나 유전자 패널 검사로는 확인이 어려운 구조 변이나 비암호화 영역 변이, 반복 서열 확장 변이 등이 주요 원인으로 나타났다.
가족 구성원을 포함해 분석한 경우에는 진단율이 48.5%로, 환자 단독 검사(41.5%)보다 높았다. 질환 유형별로는 신경근육질환과 신경발달장애에서 진단율이 높았다.
전체 검사 대상 3317명 중 4.3%에선 심근병증이나 부정맥, 암 발생 위험 증가 등 건강에 영향을 미칠 수 있는 병원성 유전자 변이가 추가로 발견됐다. 아울러 질환 원인이 규명된 환자의 18.5%(124명)에서는 유전자 진단 결과를 바탕으로 장기 치료 또는 관리 계획이 수립됐다. 실제 지텔만증후군, 전신 농포성 건선 환자 등에서는 맞춤형 치료가 이뤄졌다. 채종희 교수는 16일 “보다 정확한 유전 진단을 통해 장기간 이어지는 희귀질환의 진단 여정을 줄이고 조기 치료와 맞춤형 관리로 이어지길 기대한다”고 말했다. 이번 연구 결과는 유전자 기반 질병 연구 관련 국제 학술지(NPJ Genome Medicine) 최신호에 발표됐다.
민태원 의학전문기자 twmin@kmib.co.kr
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희귀 유전질환 진단에 ‘전장 유전체 분석’ 주효
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