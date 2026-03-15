현대 사회철학 ‘거두’ 위르겐 하버마스 96세로 별세
‘의사소통 행위 이론’ 기념비적 저작
독일 과거사 성찰 문화 형성에 영향
독일 사회철학의 거두 위르겐 하버마스(사진)가 14일(현지시간) 향년 96세로 별세했다.
독일 출판사 수어캄프는 하버마스가 이날 독일 남동부 바이에른주 슈타른베르크에서 세상을 떠났다고 밝혔다. 하버마스는 20세기 가장 영향력 있는 철학자 가운데 한 명이자 독일 지성계를 대표하는 인물로 꼽힌다. 하버마스의 ‘공론장’ 개념은 나치 독재에서 해방된 이후 자유롭게 정치 토론을 배우던 전후 서독 사회에 큰 영향을 미쳤다. 또 인간 사회는 정치·경제적 힘이 아닌 합리적 대화 능력에 의해 유지된다는 ‘의사소통 행위 이론’은 현대 철학의 기념비적 저작으로 평가된다.
1929년 6월 독일 뒤셀도르프에서 태어난 그는 나치 독일 치하에서 청년기를 보냈다. 1949년 괴팅겐대에서 철학을 공부한 뒤 취리히대와 본대 등에서 철학·심리학·문학·경제학을 수학했다. 이후 언론인으로 활동하다 프랑크푸르트학파의 요람인 프랑크푸르트 사회연구소에서 본격적인 학문 활동을 시작했다.
나치 독일의 패망과 홀로코스트의 참상을 목격한 하버마스는 1980년대 독일 역사학자 논쟁을 주도하며 나치 범죄의 특수성을 강조하고 ‘과거 극복’이 국가 정체성의 핵심이 돼야 한다고 주장했다. 이러한 논의는 독일 사회의 과거사 성찰 문화 형성에 중요한 영향을 미쳤다.
하버마스는 현실 정치 문제에도 적극적으로 의견을 개진해 왔다. 2022년 러시아의 우크라이나 침공 당시 우크라이나 지원에 신중해야 한다는 의견을 밝혔다가 우크라이나 측으로부터 “독일 철학의 수치”라는 비난을 받기도 했다. 하버마스는 “핵보유국과의 전쟁이 냉정한 성찰 없이 감정적 군사 대응으로 이어지는 것을 우려했다”고 밝혔다.
이가현 기자 hyun@kmib.co.kr
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