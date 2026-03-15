“차 없는 도로 걷고 뛰니 상쾌해”… 첫선 보인 ‘쉬엄쉬엄 모닝’
여의대로~마포대교 왕복 5㎞ 시민 1만여명 걷고 뛰며 운동 22·29일 두 차례 더 시범운영
“오늘은 경쟁의 날이 아닙니다. 도심 도로에서 자신의 속도에 맞게 걷고 뛰면서 서울의 아침을 다 같이 즐깁시다.”
지난 14일 오전 서울 영등포구 여의대로~마포구 마포대교 왕복 5㎞ 도로가 ‘대형 운동장’으로 변신했다. ‘쉬엄쉬엄 모닝’의 시범운영 첫선을 보인 이날 행사 진행자 설명대로 도로 한복판에 걷거나 뛸 수 있는 운동장이 열렸다.
쉬엄쉬엄 모닝은 차량 운행을 통제해 주말 오전 7~9시 도심 도로를 시민에게 열어주는 서울시의 생활 체육 프로그램이다. 기록과 경쟁 중심의 마라톤 대회와는 다르다. 자신이 원하는 지점에서 원하는 운동을 할 수 있게 짜였다.
시민 1만여명은 이날 자동차 한 대 없는 뻥 뚫린 차로에서 걷거나 달리고, 자전거를 탔다. 유아차를 탄 영유아, 반려동물과 함께 산책하거나 스케이트보드 타는 이들도 있었다. 연령대도 어린아이부터 노인까지 다양했다.
시민들은 각자 체력 수준에 맞춰 행사를 즐기는 모습이었다. 전체 코스를 힘껏 완주하는 마라톤 동호인이 있는가 하면 청바지를 입고 천천히 걸으며 아침 햇살을 만끽하는 사람들도 적지 않았다. 3㎞만 뛰었다는 임수진(31·여)씨는 “저는 지구력이 약하다. 제 속도에 맞춰 원하는 거리만큼만 달릴 수 있어 좋았다”고 말했다.
마포대교를 운동하며 건널 수 있다는 점도 쉬엄쉬엄 모닝의 매력으로 평가됐다. 자전거를 타러 온 김모(54)씨는 “차 없는 한강 다리를 자전거로 넘는 경험이 이색적이었다”고 말했다.
가족 단위 참여자도 많았다. 6살 딸, 남편과 함께 온 30대 김모씨는 “넓은 도로에서 가족이 함께 걸으니, 주말을 상쾌하게 맞이하는 기분”이라고 말했다.
여의대로 옆 여의도공원에는 자신의 근력, 심폐지구력, 유연성, 민첩성을 다양한 기계로 측정할 수 있는 ‘찾아가는 서울체력장’도 마련돼 있었다. 서울체력장은 50명가량이 줄을 서 기다릴 정도로 인기를 끌었다.
이날 쉬엄쉬엄 모닝은 우려됐던 교통 체증을 유발하지는 않은 모습이었다. 서울시가 도로 절반만 통제해 차량의 양방향 통행을 보장했기 때문이다. 시는 시범 운영 결과와 시민 반응, 연구 용역을 종합해 쉬엄쉬엄 모닝을 올 하반기에도 이어갈지 결정할 방침이다. 최적의 개최 장소와 요일도 추가 검토할 예정이다. 시범 운영은 오는 22일과 29일 같은 도로에서 두 차례 더 진행된다.
오세훈 서울시장은 이날 시민들과 마포대교 중간 지점까지 함께 걸은 뒤 서울체력장을 체험했다. 그는 “시민들이 즐거운 마음으로 건강을 챙길 수 있는 프로그램을 계속 개발하겠다”고 말했다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사