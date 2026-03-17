건강검진으로 ‘무증상 결핵’ 조기 발견 치료시 완치 확률 2.4배
폐결핵 1071명 중 32%는 무증상
증상 중심 WHO 기준 개선 근거
직장·국가 건강검진을 통한 ‘무증상 결핵’ 조기 발견의 이점이 입증됐다. 검진에 포함된 흉부X선 촬영으로 무증상 상태 결핵을 찾아내 치료하면 유증상일 때보다 예후가 더 우수하다는 사실이 국내 연구로 밝혀졌다. ‘증상 중심’의 현행 세계보건기구(WHO) 결핵 선별검사 권고 기준을 개선하는 데 강력한 근거가 될 것으로 보인다.
서울성모병원 호흡기내과 민진수 교수, 인천성모병원 김형우 교수팀은 국내 18개 대학병원에 등록된 성인 폐결핵 환자 1071명의 데이터를 심층 분석했다. 연구진은 진단 전 4주 동안 기침, 가래, 객혈, 발열 등 10가지 결핵 관련 증상이 단 하나도 없는 환자를 무증상으로 분류했다.
분석 결과 전체의 32.7%(350명)가 아무런 증상을 느끼지 못한 무증상 환자였다. 이들은 기침이나 열이 나서 병원을 찾은 환자들에 비해 체내 염증 수치가 현저히 낮았고 X선상 폐에 구멍이 뚫리는 병변이나 가래 검사에서 결핵균이 검출되는 비율이 훨씬 적었다. 즉 질병이 심각해지기 전인 초기 단계에서 진단된 것이다.
치료 효과는 뚜렷하게 차이 났다. 약 먹고 재발 없이 완치된 비율이 유증상 결핵 환자는 76.4%인 반면, 무증상 환자는 86.3%로 훨씬 높았다. 특히 증상이 나타난 후 병원 방문 환자에 비해, 건강검진을 통해 일찍 무증상 결핵을 발견한 환자군은 완치될 확률이 약 2.4배 높았다. 이는 건강검진을 통한 조기 발견과 치료의 중요성을 다시 한번 일깨워준다.
민 교수는 16일 “‘아프지도 않은 데 굳이 독한 결핵약을 먹어야 하느냐’고 묻지만, 이번 연구는 증상 없을 때 치료를 시작하는 것이 환자 본인 건강은 물론 국가적인 결핵 퇴치에도 확실한 지름길임을 보여준다”고 강조했다.
이어 “과거 결핵 관리는 유증상 환자를 진단·치료하는 것이 중심이었으나 최근 WHO 지침은 증상 유무와 상관없이 조기에 환자를 발견하는 ‘능동적 검진’을 강조하는 추세”라며 “향후 고위험군 대상 능동적 검진 확대와 함께 ‘CAD(컴퓨터 기반 탐지) 기반 영상 판독’이나 분자 진단 같은 새로운 도구를 선별검사 단계에 활용하는 방안이 매우 중요하다”고 지적했다.
질병관리청도 글로벌 흐름에 맞춰 올해부터 ‘전향적 무증상 결핵 코호트 연구’를 본격적으로 추진 중이다. 이를 통해 국내 무증상 결핵 환자 규모나 특성을 더 체계적으로 파악해, 한국 실정에 맞는 과학적인 관리 기준을 마련한다는 방침이다.
국내 발생 결핵 환자는 2024년 기준 1만7944명으로 13년 연속 감소세지만, 여전히 경제협력개발기구(OECD) 국가 중 발생률은 2위로 높다. 이번 연구 결과는 유럽호흡기학회 학술지(ERJ Open Research) 최신호에 발표됐다.
민태원 의학전문기자
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