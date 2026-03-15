제주해상 어선 화재 사고… “실종자 수색 총력”
14일 29t급 어선, 불난 뒤 침몰
10명 중 8명, 인근 어선이 구조
제주 차귀도 해상에서 14일 발생한 어선 화재 사고로 선원 10명 중 2명이 실종됐다. 해경 등은 수색 작업에 총력을 기울인다는 방침이다.
제주해양경찰은 사고 직후 항공기 3대와 경비함정 등 11척을 투입해 실종자 수색을 진행했으며 15일에도 수색을 이어갔다. 사고는 14일 오전 10시쯤 차귀도 남서쪽 약 90㎞ 해상에서 발생했다. 불이 난 어선은 29t급 근해자망 어선이다. 어선에는 선원 10명이 타고 있었다. 화재 발생 후 인근 어선이 8명을 구조했지만 나머지 2명은 실종됐다. 실종된 선원 모두 한국인이다.
사고 선박은 인화성이 높은 섬유강화플라스틱 재질로 제작된 것으로 파악됐다. 화재는 발생 7시간 만인 14일 오후 4시53분 진화됐다. 이후 구조대가 선미 쪽 선원침실 진입을 시도했지만 붕괴된 상태여서 내부를 확인할 수 없었다. 선박은 오후 5시44분쯤 침몰했다. 해경은 침몰 지점을 중심으로 반경 9.3㎞ 내에서 야간 수색을 진행했다.
해경은 이날 해수유동예측시스템을 활용, 수색 구역을 확대했다. 이 시스템은 조류나 파랑, 수온 등을 실시간으로 계산해 바닷물의 흐름을 예측하는 시스템이다. 제주해경 관계자는 “실종자의 방향을 가늠해 가용자원을 총동원, 수색에 최선을 다하고 있다”고 말했다.
오영훈 제주도지사는 한림항을 찾아 대책회의를 열고 수색 상황을 점검했다. 오 지사는 “실종된 선원 두 분이 하루빨리 가족 품으로 돌아올 수 있도록 해경 등 관계기관과 긴밀히 협력해 수색에 총력을 기울이겠다”며 “실종자 가족들의 불편이 없도록 세심하게 챙기겠다”고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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