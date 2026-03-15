중동 고립 국민 200여명 군수송기로 귀국… ‘사막의 빛’ 작전

리야드 집결시켜 시그너스로 수송

하루 만에 10여개국 영공 통과 승인

중동에 고립됐던 우리 국민이 15일 성남 서울공항에 착륙한 공군 수송기 시그너스에서 내리고 있다. 서울공항=최현규 기자

미국·이스라엘과 이란 간 전쟁으로 중동에 고립됐던 우리 국민 200여명이 15일 귀국했다. 군 수송기를 통해 국민을 대피시킨 작전명 ‘사막의 빛’은 하루 만에 10여개 국가에 영공 통과 승인을 받는 등 시종 급박한 분위기 속에서 이뤄졌다.



외교부와 국방부에 따르면 공군 다목적 공중급유 수송기 KC-330 ‘시그너스’ 1대가 지난 14일(현지시간) 사우디아라비아 리야드에서 한국인 204명과 외국 국적 가족 5명, 일본 국민 2명 등 총 211명을 태우고 이륙해 이날 오후 서울공항에 착륙했다.



이번 작전은 사우디아라비아와 쿠웨이트, 바레인, 레바논 등 4개국에 각각 체류 중이던 국민을 일시에 리야드로 집결시켜 수송하는 전례 없는 규모로 이뤄졌다. 이를 위해 쿠웨이트에선 현지 대사관 인솔하에 버스로, 레바논에선 항공편으로 각각 리야드에 도착한 것으로 알려졌다.



정부는 수송 경로상의 10여개 국가에 영공 통과 협조를 구하고, 이재웅 전 외교부 대변인을 단장으로 한 신속대응팀을 현지에 파견했다. 공군 조종사와 안전을 책임질 최정예 특수부대 공군 공정통제사(CCT) 10여명, 정비·의료 등 병력 60여명이 시그너스에 동승했다. 외교부와 국방부, 합동참모본부, 현지 공관과 경찰청까지 모두 투입됐다.



앞서 정부는 아랍에미리트(UAE)와 카타르에 체류 중인 국민을 위해 외교 교섭을 거쳐 민항기와 전세기 운항을 끌어냈다. 다른 중동권 국가에 체류하는 국민의 이동이 쉽지 않자 리야드로의 군 수송기 투입을 결정했다. 정부는 민항기나 전세기를 투입하는 방안도 검토했으나 안전상 문제 등을 고려해 수송기를 투입하기로 했다.



최예슬 기자



GoodNews paper ⓒ 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁으로 중동에 고립됐던 우리 국민 200여명이 15일 귀국했다. 군 수송기를 통해 국민을 대피시킨 작전명 ‘사막의 빛’은 하루 만에 10여개 국가에 영공 통과 승인을 받는 등 시종 급박한 분위기 속에서 이뤄졌다.외교부와 국방부에 따르면 공군 다목적 공중급유 수송기 KC-330 ‘시그너스’ 1대가 지난 14일(현지시간) 사우디아라비아 리야드에서 한국인 204명과 외국 국적 가족 5명, 일본 국민 2명 등 총 211명을 태우고 이륙해 이날 오후 서울공항에 착륙했다.이번 작전은 사우디아라비아와 쿠웨이트, 바레인, 레바논 등 4개국에 각각 체류 중이던 국민을 일시에 리야드로 집결시켜 수송하는 전례 없는 규모로 이뤄졌다. 이를 위해 쿠웨이트에선 현지 대사관 인솔하에 버스로, 레바논에선 항공편으로 각각 리야드에 도착한 것으로 알려졌다.정부는 수송 경로상의 10여개 국가에 영공 통과 협조를 구하고, 이재웅 전 외교부 대변인을 단장으로 한 신속대응팀을 현지에 파견했다. 공군 조종사와 안전을 책임질 최정예 특수부대 공군 공정통제사(CCT) 10여명, 정비·의료 등 병력 60여명이 시그너스에 동승했다. 외교부와 국방부, 합동참모본부, 현지 공관과 경찰청까지 모두 투입됐다.앞서 정부는 아랍에미리트(UAE)와 카타르에 체류 중인 국민을 위해 외교 교섭을 거쳐 민항기와 전세기 운항을 끌어냈다. 다른 중동권 국가에 체류하는 국민의 이동이 쉽지 않자 리야드로의 군 수송기 투입을 결정했다. 정부는 민항기나 전세기를 투입하는 방안도 검토했으나 안전상 문제 등을 고려해 수송기를 투입하기로 했다.최예슬 기자GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지