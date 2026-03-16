BTS 공연에 통신 3사 비상모드… “AI로 ‘통신 혈류’ 사수”
AI 트래픽 제어로 과부하 차단
이동기지국 추가·비상대응 체계
국내 이동통신 3사(SK텔레콤·KT·LG유플러스)가 인공지능(AI)을 활용한 첨단 통신망을 통해 21일 서울 광화문광장에서 열리는 방탄소년단(BTS) 컴백 공연을 대비한다. 26만명이 넘는 인파가 모일 것으로 예상되는 만큼, 통신 품질 사수를 위해 가용 자원을 총동원하겠다는 구상이다.
15일 업계에 따르면 SK텔레콤은 자체 기술로 개발한 AI 기반 네트워크 운영 시스템인 ‘에이원(A-One)’을 이번 공연에 최초로 투입한다. 과거 대형 이벤트 데이터를 토대로 미래 트래픽을 예측, 최적의 통신 환경을 선제적으로 설계하는 게 특징이다. SK텔레콤은 광화문·시청 일대를 인파 밀집도와 이용 특성에 따라 3개 구역으로 구분해 맞춤형 통신망을 설계했다. 공연장 내부는 사진과 영상 업로드로, 외곽 지역은 생중계 시청 등으로 데이터 이용량이 늘어날 수 있는 점을 감안해 구역별 특화망도 운영한다.
KT는 기지국 과부하를 1분 이내에 자동으로 제어하는 AI 기반 솔루션 ‘W-SDN’을 적용한다. 공연이 전 세계에 생중계됨에 따라 고화질·대용량 트래픽이 증가할 것에 대비해 백본 네트워크 용량도 대량으로 확보했다. 이와 함께 광화문 일대에 이동기지국 6대를 배치하고 무선 기지국 79식, 와이파이 14식을 신규 구축했다. 공연 당일에는 과천 네트워크관제센터를 중심으로 비상 근무 체계를 운영한다. KT는 “업로드·다운로드 양방향 트래픽을 실시간으로 모니터링하고, 예상치 못한 변수 발생 시 즉각 대응할 계획”이라고 말했다.
LG유플러스는 자율네트워크 기술을 활용해 대응한다. 공연 전 광화문 일대 이동통신 셀(Cell) 운영 조건을 사전에 설정하고, 공연 중에는 실시간으로 트래픽을 모니터링한다. LG유플러스는 “특정 셀에 트래픽이 집중될 경우 기지국 출력이나 연결 유지 시간 등 운영 설정값(파라미터)을 자동 조정해 트래픽을 주변 기지국으로 분산한다”고 설명했다. LG유플러스는 또 광화문광장과 주변 주요 지역 10여곳에 이동기지국과 임시 중계기도 추가로 배치한다. 공연 당일에는 현장에 인력을 배치해 네트워크 품질을 점검하고, 마곡 네트워크 상황실에서 비상 대응 체계를 운영한다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
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