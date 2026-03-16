LG전자, 남성 육아휴직자 여성 넘어서
작년 남성 392명·여성 356명
법정보다 긴 ‘최대 2년’ 운영
LG전자에서 처음으로 남성 육아휴직자 수가 여성을 앞섰다. 남성 육아휴직 사용률도 역대 최대치를 기록했다. 임신 출산 육아 지원을 위한 여러 제도를 운영하는 데다, 눈치 보지 않고 육아휴직을 쓸 수 있는 기업 문화가 자리를 잡은 결과라는 게 LG전자 설명이다.
LG전자는 지난해 육아휴직을 사용한 직원이 모두 748명으로, 2024년의 534명 대비 약 40% 증가했다고 15일 밝혔다. 남성은 392명, 여성은 356명이었다. 아빠 휴직자가 엄마 육아휴직자보다 많은 것은 처음이다. 남성 육아휴직 사용률 역시 2024년 8.9%에서 지난해 15.2%로 배 가까이 늘었다.
배우자 출산휴가를 사용하는 직원도 꾸준히 늘고 있다. 지난해 배우자 출산휴가를 사용한 직원은 모두 947명이었다. 전년(757명)보다 200명가량 증가한 것이다.
LG전자는 2022년부터 법정 육아휴직 기간(최대 1년 6개월)보다 긴 육아휴직 제도(최대 2년)를 운영하고 있다. 자녀 양육과 입학 등 필요에 따라 3차례로 나눠 사용할 수 있다. 복직 후 남은 기간은 근무시간 단축제도로 대체할 수 있도록 해 일과 육아 병행을 제도적으로 지원한다. 육아휴직을 내기 어려운 직원을 위해 하루 최대 5시간 내에서 1시간 단위로 근무 시간을 조정할 수 있는 ‘육아기 근무시간 단축제도’도 시행 중이다.
회사에서 제공하는 자녀 입학 축하 선물도 사내에서 만족도가 높다고 한다. LG전자는 2021년부터 직원 자녀가 초·중·고등학교에 입학하는 경우 인당 1회에 한해 LG그램 노트북을 제공한다. 지난해부터는 LG그램 외에도 LG 스탠바이미2까지 선택지를 넓혔다.
박선영 기자 pomme@kmib.co.kr
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