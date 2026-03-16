하나금융·英 SC “글로벌 비즈니스·디지털 자산 협력”
함영주 회장 “강력한 경쟁력 될 것”
하나금융그룹은 최근 영국의 스탠다드차타드그롭과 글로벌 비즈니스 및 디지털 자산 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결(사진)했다고 15일 밝혔다. 양사는 글로벌 금융 환경의 급속한 변화에 대응해야 한다는 데 뜻을 같이했다. 해외 네트워크를 활용해 투자은행(IB), 자금시장, 외국환 등 글로벌 금융에서의 협업 다각화에 공감대를 형성하고, 글로벌 파트너십을 강화해 나가기로 했다. 디지털 자산 등 미래 금융 영역에서 시너지 창출 방안도 논의했다.
함영주 하나금융그룹 회장은 “스탠다드차타드그룹이 보유하고 있는 폭넓은 글로벌 네트워크와 다양한 금융 노하우의 파트너십은 글로벌 금융 분야에서 강력한 경쟁력이 될 것”이라고 말했다. 빌 윈터스 스탠다드차타드그룹 회장은 “글로벌 시장에 강한 하나금융그룹과의 협력은 글로벌 네트워크 사업의 중요한 이정표가 될 것”이라고 호응했다.
박성영 기자 psy@kmib.co.kr
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