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버킷차 타고 전봇대 오른 LG유플 홍범식 “안전사고 0건으로”

입력:2026-03-16 00:12
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마포 통신설비 점검 현장 방문 “작업자 리스크 노출 최소화 필요”


홍범식 LG유플러스 최고경영자(CEO)가 통신 설비 점검 현장을 찾아 작업자 안전 수칙 이행 상황을 점검했다. 홍 CEO는 “안전은 타협할 수 없는 가장 중요한 가치”라며 단 한 건의 안전 사고도 발생하지 않도록 하자고 당부했다.

15일 LG유플러스에 따르면 홍 CEO는 지난 12일 서울 마포구 통신 설비 점검 현장을 찾았다. 그는 전봇대나 건물 외벽 등 높은 곳의 작업에 활용되는 버킷 차량에 직접 올라 약 5m 높이에서 광접속함체를 점검했다.

홍 CEO는 “숫자로 생각하는 5m와 직접 차량에 탑승해 체감하는 5m는 하늘과 땅 차이”라며 “그만큼 현장에서 일하는 분들의 작업 환경이 쉽지 않다는 것을 느꼈고, 더욱 구성원들이 안전하게 일할 수 있기를 바라는 마음이 들었다”고 말했다. 그러면서 “제 욕심으로는 (안전 사고) 숫자를 ‘0건’으로 만들고 싶은 마음이 있다”고 덧붙였다.

네트워크 점검을 마친 홍 CEO는 자신이 느낀 점들을 현장에 공유하고 개선해야 할 부분 등에 대한 의견을 전했다. 그는 “실제로 위에 올라가보니 안전 관점에서 체공시간, 즉 리스크에 노출돼 있는 시간을 최소화하는 게 중요하다는 생각이 들었다”며 “공정 품질을 유지하면서 시간을 최적화하는 방법이나 5m 위의 좁은 공간에서도 일하기 쉬운 방법과 같은 아이디어 고민이 필요하다”고 말했다. 홍 CEO는 이후 수도권 인프라 담당자들을 만나 네트워크 운영 상황과 안전 관리 등에 관한 얘기를 나눴다.

앞서 정재헌 SK텔레콤 CEO도 지난해 12월 안전 장비를 갖추고 경기도 고양 빌딩 옥탑 위 약 5m 높이에서 진행 중인 중계기 설치 현장 등을 살펴본 뒤 보안·안전 수칙 준수 등을 당부한 바 있다.

손재호 기자

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