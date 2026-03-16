버킷차 타고 전봇대 오른 LG유플 홍범식 “안전사고 0건으로”
마포 통신설비 점검 현장 방문 “작업자 리스크 노출 최소화 필요”
홍범식 LG유플러스 최고경영자(CEO)가 통신 설비 점검 현장을 찾아 작업자 안전 수칙 이행 상황을 점검했다. 홍 CEO는 “안전은 타협할 수 없는 가장 중요한 가치”라며 단 한 건의 안전 사고도 발생하지 않도록 하자고 당부했다.
15일 LG유플러스에 따르면 홍 CEO는 지난 12일 서울 마포구 통신 설비 점검 현장을 찾았다. 그는 전봇대나 건물 외벽 등 높은 곳의 작업에 활용되는 버킷 차량에 직접 올라 약 5m 높이에서 광접속함체를 점검했다.
홍 CEO는 “숫자로 생각하는 5m와 직접 차량에 탑승해 체감하는 5m는 하늘과 땅 차이”라며 “그만큼 현장에서 일하는 분들의 작업 환경이 쉽지 않다는 것을 느꼈고, 더욱 구성원들이 안전하게 일할 수 있기를 바라는 마음이 들었다”고 말했다. 그러면서 “제 욕심으로는 (안전 사고) 숫자를 ‘0건’으로 만들고 싶은 마음이 있다”고 덧붙였다.
네트워크 점검을 마친 홍 CEO는 자신이 느낀 점들을 현장에 공유하고 개선해야 할 부분 등에 대한 의견을 전했다. 그는 “실제로 위에 올라가보니 안전 관점에서 체공시간, 즉 리스크에 노출돼 있는 시간을 최소화하는 게 중요하다는 생각이 들었다”며 “공정 품질을 유지하면서 시간을 최적화하는 방법이나 5m 위의 좁은 공간에서도 일하기 쉬운 방법과 같은 아이디어 고민이 필요하다”고 말했다. 홍 CEO는 이후 수도권 인프라 담당자들을 만나 네트워크 운영 상황과 안전 관리 등에 관한 얘기를 나눴다.
앞서 정재헌 SK텔레콤 CEO도 지난해 12월 안전 장비를 갖추고 경기도 고양 빌딩 옥탑 위 약 5m 높이에서 진행 중인 중계기 설치 현장 등을 살펴본 뒤 보안·안전 수칙 준수 등을 당부한 바 있다.
손재호 기자
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