보이콧·신경전·사퇴… 국힘, 지선 앞 대혼란

오세훈 “혁신 선대위 구성” 압박에

장동혁 “공천은 공정이 생명” 직격

이정현 공관위장 “변화 어렵다” 사의

장동혁 국민의힘 대표가 13일 어두운 얼굴로 국회 당대표실을 나서고 있다. 국민의힘에선 오세훈 서울시장이 6·3 지방선거 후보 등록을 재차 보류하며 혁신 선거대책위원회 구성을 압박하고 있고, 이정현 공천관리위원장은 돌연 사의를 밝혔다. 연합뉴스

6·3 지방선거를 앞두고 국민의힘 내분이 점입가경으로 치닫고 있다. 오세훈 서울시장은 장동혁 대표의 2선 후퇴를 압박하며 시장 후보 추가 공모에도 불참했고, 장 대표는 오 시장만을 위한 추가 후보 접수에 부정적인 입장을 내비쳤다. 이런 가운데 돌연 이정현 공천관리위원장마저 사퇴하면서 당 상황은 안갯속으로 빠져들고 있다.



장 대표는 13일 오 시장의 공천 신청 보류 사태에 대해 “공천은 공정이 생명”이라고 직격했다. 신청 기한이 이미 한 차례 지났고, 당이 추가 신청 기회를 줬는데도 오 시장이 ‘혁신 선거대책위원회’ 구성과 인적쇄신을 요구하며 계속 버티고 있는 것을 비판한 것이다. 박성훈 수석대변인은 혁신 선대위에 대해 “당원 투표로 선출된 당대표를 물러나게 하는 의미라면 받아들이기 어렵다”고 밝혔다.



하지만 개혁파 의원들은 오 시장 지원 사격에 나섰다. 김재섭 의원은 라디오 인터뷰에서 “후보들이 호미로 밭을 갈고 있는데 장 대표가 반대편에서 트랙터로 밭을 거꾸로 갈고 있다”면서 “혁신 선대위가 반드시 필요하고 지도부가 선당후사를 생각해야 한다”고 주문했다. 김용태 의원도 “이재명정부를 제대로 비판하려면 혁신 선대위원장을 모셔와야 한다”고 말했다. 당 주변에서는 혁신 선대위원장으로 김종인 전 비상대책위원장, 유승민 전 의원 등 중도보수 성향 인사들이 거론된다.



지도부는 이런 요구를 장 대표 2선 후퇴 압박으로 보고 불쾌감을 드러냈다. 한 지도부 인사는 “(오 시장이) 후보로서 선거 승리만을 생각한다면 이렇게 버텨선 안 된다”고 말했다. 장 대표도 지도부 회의에서 “본인 요구를 들어주지 않는다고 공천 신청하지 않는 것은 문제”라고 발언한 것으로 전해졌다.



지도부 내부에선 서울시장 후보로 ‘안철수 의원 추대론’ 등 대안을 모색하려는 움직임도 다시 고개를 들고 있다. 박 수석대변인은 후보 추가 접수 가능성이 여전히 열려 있느냐는 질문에 “추가 접수와 전략공천 모두 열려 있다”고 답했다. 오 시장이 아닌 제3자 전략공천 가능성을 시사한 것이다.



이런 와중에 이 공관위원장은 임명된 지 29일 만인 이날 돌연 사퇴 의사를 밝혔다. 그는 “공천 과정에서 변화와 혁신의 필요성을 절실히 느꼈지만 더는 제가 생각했던 방향을 추진하기 어렵다고 판단해 물러난다”고 말했다. 지도부는 이 위원장을 만나 입장 번복을 설득한다는 입장이다.



이 위원장 사의의 표면적 이유는 대구시장 후보 경선 방식을 둘러싼 공관위 내부 이견 탓으로 전해졌다. 이 위원장은 혁신 공천을 위해선 보수 텃밭에서부터 과감한 인적 쇄신 작업이 필요한데 당이 따르지 않는 상황에 대해 답답함을 토로했다고 한다. 다만 또 다른 지도부 인사는 “오 시장 요구대로 ‘절윤(윤석열 전 대통령 절연) 결의문’이 만들어졌는데도 공천 신청을 거부한 오 시장에 대한 불편한 감정도 있었다”고 말했다.



이형민 기자 gilels@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 6·3 지방선거를 앞두고 국민의힘 내분이 점입가경으로 치닫고 있다. 오세훈 서울시장은 장동혁 대표의 2선 후퇴를 압박하며 시장 후보 추가 공모에도 불참했고, 장 대표는 오 시장만을 위한 추가 후보 접수에 부정적인 입장을 내비쳤다. 이런 가운데 돌연 이정현 공천관리위원장마저 사퇴하면서 당 상황은 안갯속으로 빠져들고 있다.장 대표는 13일 오 시장의 공천 신청 보류 사태에 대해 “공천은 공정이 생명”이라고 직격했다. 신청 기한이 이미 한 차례 지났고, 당이 추가 신청 기회를 줬는데도 오 시장이 ‘혁신 선거대책위원회’ 구성과 인적쇄신을 요구하며 계속 버티고 있는 것을 비판한 것이다. 박성훈 수석대변인은 혁신 선대위에 대해 “당원 투표로 선출된 당대표를 물러나게 하는 의미라면 받아들이기 어렵다”고 밝혔다.하지만 개혁파 의원들은 오 시장 지원 사격에 나섰다. 김재섭 의원은 라디오 인터뷰에서 “후보들이 호미로 밭을 갈고 있는데 장 대표가 반대편에서 트랙터로 밭을 거꾸로 갈고 있다”면서 “혁신 선대위가 반드시 필요하고 지도부가 선당후사를 생각해야 한다”고 주문했다. 김용태 의원도 “이재명정부를 제대로 비판하려면 혁신 선대위원장을 모셔와야 한다”고 말했다. 당 주변에서는 혁신 선대위원장으로 김종인 전 비상대책위원장, 유승민 전 의원 등 중도보수 성향 인사들이 거론된다.지도부는 이런 요구를 장 대표 2선 후퇴 압박으로 보고 불쾌감을 드러냈다. 한 지도부 인사는 “(오 시장이) 후보로서 선거 승리만을 생각한다면 이렇게 버텨선 안 된다”고 말했다. 장 대표도 지도부 회의에서 “본인 요구를 들어주지 않는다고 공천 신청하지 않는 것은 문제”라고 발언한 것으로 전해졌다.지도부 내부에선 서울시장 후보로 ‘안철수 의원 추대론’ 등 대안을 모색하려는 움직임도 다시 고개를 들고 있다. 박 수석대변인은 후보 추가 접수 가능성이 여전히 열려 있느냐는 질문에 “추가 접수와 전략공천 모두 열려 있다”고 답했다. 오 시장이 아닌 제3자 전략공천 가능성을 시사한 것이다.이런 와중에 이 공관위원장은 임명된 지 29일 만인 이날 돌연 사퇴 의사를 밝혔다. 그는 “공천 과정에서 변화와 혁신의 필요성을 절실히 느꼈지만 더는 제가 생각했던 방향을 추진하기 어렵다고 판단해 물러난다”고 말했다. 지도부는 이 위원장을 만나 입장 번복을 설득한다는 입장이다.이 위원장 사의의 표면적 이유는 대구시장 후보 경선 방식을 둘러싼 공관위 내부 이견 탓으로 전해졌다. 이 위원장은 혁신 공천을 위해선 보수 텃밭에서부터 과감한 인적 쇄신 작업이 필요한데 당이 따르지 않는 상황에 대해 답답함을 토로했다고 한다. 다만 또 다른 지도부 인사는 “오 시장 요구대로 ‘절윤(윤석열 전 대통령 절연) 결의문’이 만들어졌는데도 공천 신청을 거부한 오 시장에 대한 불편한 감정도 있었다”고 말했다.이형민 기자 gilels@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지