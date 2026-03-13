친명 “공소취소 거래설, 김어준도 책임”… 김 “고발엔 무고로 대응”
당에선 前 MBC 기자만 고발 방침
청와대, 방심위 조사 가능성 언급
김어준씨 유튜브 방송에서 제기된 이른바 ‘공소 취소 거래설’을 둘러싼 파문이 지속되고 있다. 더불어민주당 지도부는 “근거 없는 음모론”이라며 법적 대응에 나섰지만, 당 일각에선 방송 진행자인 김씨에게 책임을 물어야 한다는 주장이 나오며 논란이 확산되는 양상이다.
민주당 지도부는 13일 유튜브 방송에서 제기된 ‘공소 취소 거래설’을 다시 한번 강하게 부인하며 대응 수위를 높였다. 한병도 원내대표는 전북 순창에서 열린 현장 최고위원회의에서 “(거래설은) 말도 안 되는 음모론”이라며 “검찰개혁을 방해하고 혹세무민하는 세력에 대해 강력 대처하겠다”고 밝혔다. 정청래 대표도 “국민 눈높이에 맞는 검찰개혁이 될 수 있도록 물밑에서 조율하고 있다”고 설명했다.
민주당은 방송에서 거래설을 주장한 전직 MBC 기자 장인수씨를 고발하기로 했다. 당내 가짜뉴스 대응 기구인 ‘민주파출소’에서 장씨를 정보통신망법상 허위사실 적시에 의한 명예훼손 혐의로 경찰에 고발할 예정이지만, 진행자인 김씨와 해당 유튜브 채널은 고발 대상에서 제외했다. 민주파출소 측은 “법 검토 결과 진행자나 채널 자체는 해당되지 않는 것으로 판단했다”고 밝혔다.
그러나 당내에선 김씨에게도 책임을 물어야 한다는 목소리가 나오고 있다. 윤준병 의원은 페이스북에서 “장인수가 허위 사실을 유포했다”며 “발언자뿐 아니라 방송의 ‘장’을 제공한 자에 대해서도 엄정한 책임을 물어야 한다”고 주장했다. 박찬대 의원 역시 라디오 인터뷰에서 장씨만 고발 대상에 포함된 데 대해 “국민과 지지자 정서와는 다소 차이가 있다”고 언급했다.
청와대는 방송 심의 가능성을 언급했다. 홍익표 청와대 정무수석은 KBS ‘여의도 사사건건’에 출연해 “(김씨 채널은) 언론사로 등록돼 있어 방송통신심의위원회 조사가 이뤄질 것으로 생각한다”며 “기관에 대한 제재나 불이익 조치가 이뤄질 수 있다”고 말했다.
다만 김씨는 이날 “거래설을 미리 알고 있지도 않았고 사전 조율도 없었다”며 “고소·고발이 들어오면 모조리 무고로 대응하겠다”고 강경 대응 방침을 밝혔다.
이번 사건을 계기로 여당 의원들 사이에선 김씨 방송 출연을 자제하자는 분위기가 형성되고 있다. 한 재선 의원은 국민일보에 “인지도 쌓기 좋은 곳이었지만 이제는 출연 자체도 특정 세력으로 분류돼 부담스럽다”며 “다들 언급조차 꺼리는 분위기”라고 했다.
