‘정치 고발’ ‘정치 소원’… 흔들리는 법

사법개혁법 시행… 우려가 현실로



이 대통령 ‘선거법 파기환송’ 관련

조희대 ‘법왜곡죄 1호’ 고발 당해

의원직 상실 양문석 재판소원 시사

법왜곡죄와 재판소원법 시행 첫날인 12일 조희대 대법원장이 서울 서초구 대법원으로 출근하고 있다. 조 대법원장은 이날 이재명 대통령의 공직선거법 위반 사건 재판과 관련해 ‘법왜곡죄 1호’로 경찰에 고발됐다. 연합뉴스

법왜곡죄와 재판소원 제도가 시행된 첫날 사법부가 우려했던 장면이 가장 극단적인 형태로 현실이 됐다. 조희대 대법원장이 이재명 대통령 공직선거법 사건 재판과 관련해 법왜곡죄로 경찰에 고발되면서 사법부 수장이 ‘법왜곡죄 1호’ 고발 대상이 된 것이다. 법조계에서는 법관이 재판 결과를 이유로 고소·고발에 고스란히 노출되는 사태의 신호탄으로 받아들이고 있다.



12일 법조계에 따르면 이병철 법무법인 IA 변호사는 이날 경찰청 국가수사본부에 조 대법원장과 박영재 대법관(전 법원행정처장)을 법왜곡죄로 처벌해 달라는 취지의 고발장을 냈다. 이 변호사는 법이 시행되기 전인 지난 2일에도 국민신문고에 같은 취지의 고발을 접수했다. 국수본 반부패수사과는 해당 사건을 용인 서부경찰서에 배당했다. 이 변호사는 고위공직자범죄수사처에도 같은 취지의 고발을 냈다.



이 변호사는 조 대법원장이 지난해 5월 이재명 대통령 공직선거법 위반 혐의 사건을 유죄 취지로 파기환송하면서 형사소송법을 의도적으로 왜곡했다고 주장했다. 그는 고발장에서 “반드시 7만여쪽의 종이 기록을 출력해 사건 검토, 심리, 판결해야만 하는 의무가 있었음에도 불구하고 종이 기록에 따른 기록 검토를 하지 않았다”고 밝혔다. 조 대법원장을 향한 여권의 정치공세 논리를 그대로 차용한 것이다.



사법부는 이번 사태를 법왜곡죄와 관련해 우려했던 부작용이 여실히 드러난 장면으로 보고 있다. 대법원은 법관에 대한 고소·고발 남발, 법관에 대한 정치적 압박, 법관 위축 효과 등을 이유로 법왜곡죄 도입을 반대했다. 재경지법의 한 부장판사는 “당장 대법원장부터 고발되는 마당에 일선 판사들은 재판에 불복한 당사자들의 보복성 고소·고발에 끝없이 시달리게 될 것”이라며 “특히 정치적으로 민감한 사안에 대해서는 꼬투리를 잡히지 않기 위해 판결을 보수적으로 내리는 경향도 나타날 것”이라고 우려했다.



대법원은 충북 제천에서 전국법원장 간담회를 열고 대응방안을 논의했다. 법원장들은 “형사법관에 대한 실효성 있는 보호·지원 방안이 필요하다”고 밝혔다. 직무 관련 소송지원을 위한 예산 확충, 법관 보호를 위한 위원회 설치 및 운영, 신상정보 보호 강화, 매뉴얼 제작 등이 대안으로 거론됐다.



이날 함께 시행된 재판소원 역시 ‘4심제’ ‘법적 분쟁 장기화’ 등 제기됐던 문제들이 일부 현실화한 모습이다.



양문석 더불어민주당 의원. 연합뉴스

이날 대법원에서 대출사기 등 혐의로 의원직 상실형에 해당하는 징역 1년6개월에 집행유예 3년 판결을 확정받은 양문석 더불어민주당 의원은 “기본권을 간과한 부분이 있다면 헌재 판단을 받아보려 한다”며 재판소원 제기를 시사했다. 유튜버 쯔양(박정원)을 협박해 금품을 갈취한 혐의로 징역 3년형을 확정받은 유튜버 구제역(이준희) 측도 다음 주 재판소원을 제기한다는 방침이다. 헌재는 12일 오후 6시 기준 16건의 재판소원 사건이 접수됐다고 밝혔다.



법조계에서는 조 대법원장 법왜곡죄 고발 사안이 실제 기소로 이어지기는 어려울 것으로 보고 있다.



차진아 고려대 법학전문대학원 교수는 “대법원 전원합의체 판결은 지난해 5월에 나왔고, 죄형법정주의 대원칙상 소급 처벌은 불가하다”며 “고발인이 오히려 법을 왜곡하고 있는 게 아닌가”라고 말했다. 이 대통령 공직선거법 상고심 판결이 법 시행 전에 나온 만큼 법왜곡죄가 이 사안에 적용될 수 없다는 얘기다.



조 대법원장에 대한 고발장을 접수한 경찰 내부에서도 당혹감이 감지된다. 사건 기록만 수만 쪽에 달하는 데다 법 적용과 법리 해석을 따지는 대법원 법률심을 경찰이 다시 따져봐야 하는 부담이 있다. 한 간부급 경찰 인사는 “법리 해석을 어떻게 해나가야 할지 내부에서 고민이 크다”고 말했다.



또 다른 경찰관은 “경찰 역시 형사사건을 처리하는 과정에서 법왜곡죄 고소·고발 대상이 될 수 있는 것 아니냐”고 우려했다.



법조계에서는 고발 내용의 적절성을 떠나 법왜곡죄가 법관을 향한 무차별적 공격 수단으로 쓰일 수 있다는 점을 우려한다.



이창현 한국외대 법학전문대학원 교수는 “사안의 99.9%에서 경찰의 불송치 결정이 나올 테지만 이런 식의 고소·고발이 이어지는 것 자체만으로도 법관 입장에서는 신경이 쓰일 수밖에 없다”며 “판사들은 더 몸을 사리게 될 것이고, 민감한 사건 처리는 피하게 될 것”이라고 말했다.



장영수 고려대 법학전문대학원 명예교수는 “이미 직권남용죄가 있고, 최근 사법농단 사태에서 일부 유죄가 선고되기도 한 만큼 법왜곡죄는 도입할 필요가 없었다”며 “결국 판검사에 대한 정치권의 압박 수위를 높이기 위한 것 아니냐는 지적을 입증해 주는 꼴밖에 안 된다”고 말했다.



정현수 성윤수 이서현 임송수 기자 jukebox@kmib.co.kr



