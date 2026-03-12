시사 전체기사

[포토] 중동전쟁에 쌓여가는 수출 원단

입력:2026-03-12 21:13
경북 경산시 진량읍의 한 섬유공장에 12일 수출 원단이 쌓여있다. 공장 관계자는 "수출길이 막히며 두바이 등 중동지역으로 갔어야 할 원단들을 보내지 못하고 있다"고 설명했다.

연합뉴스

