시사 전체기사 [포토] 중동전쟁에 쌓여가는 수출 원단 입력:2026-03-12 21:13 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 경북 경산시 진량읍의 한 섬유공장에 12일 수출 원단이 쌓여있다. 공장 관계자는 "수출길이 막히며 두바이 등 중동지역으로 갔어야 할 원단들을 보내지 못하고 있다"고 설명했다.연합뉴스 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 “李, 밉지만 일은 잘하대” 혼란의 TK 2 이 대통령이 가나 대통령에 초콜릿 선물한 이유는? 3 김어준방송 ‘공소취소 거래설’에 與 발칵… 국힘 “특검해야” 4 김정은, 딸 주애와 권총 사격…“진짜 훌륭한 권총” 5 李대통령 ‘무안참사’ 뒤늦은 유해 발견에 “경위 철저히 조사하라” 해당분야별 기사 더보기 1 삼겹살 가격 보고 화들짝… 뒤바뀐 돼지고기 소비 근황 2 “집 가진 게 이익 안 되게”…초고가·비거주 1주택 규제 예고 3 경쟁률 100대 1 넘겼는데… 맥 못 추는 케이뱅크 주가, 왜? 4 ‘1000억대 주가조작’ 1호 사건… 패가망신 과징금 나올까 5 ‘얼죽신’도 옛말… 수도권 입지·가격 따라 미계약 속출 해당분야별 기사 더보기 1 “무시동 히터 켜놓고 잤는데”… 카니발 화재 운전자 중상 2 “검찰, 사이코패스 김소영에 속은 것”…프로파일러 주장 3 층간소음 항의하러 온 이웃에 식칼 던진 30대男 체포 4 [단독] “中 구금된 엄마, 강제 북송 막아주세요” 탈북 아들의 호소 5 양문석, ‘대출사기’ 징역형 집유 확정…의원직 상실 해당분야별 기사 더보기 1 트럼프 행정부, 대체 관세 위해 한국 포함 301조 조사 공식 착수 2 “이란, 피격시 美 본토 드론 공격 가능성” FBI 경고 3 한국 쥐어짜는 트럼프 외교… “한·미동맹 파열 직전” 4 트럼프, 日 자위대 파견 요청할까… “정상회담 앞두고 다카이치 고심” 5 美 희토류 재고 ‘2개월’… 中, 수출 막으면 전쟁 중단 해당분야별 기사 더보기 1 충격패 미국, 경우의 수 걸렸다 2 작품 촬영지 순례하는 ‘스크린 투어리즘’ 각광 3 ‘충격패’ 美드림팀, 경우의 수 따진다…WBC 탈락 위기 4 ‘호퍼스’ 흥행에는 한국계 제작진 손길 있었다 5 문보경 만루포, 위트컴 멀티포…한국 17년 만에 WBC 1차전 승리 해당분야별 기사 더보기 1 “갤럭시 쓰는 남친 싫어, 만져본 적도 없어”…프리지아 발언 논란 2 연극 ‘해녀 연심’, 일본에 간 출가 해녀의 삶은 어떻게 됐을까 3 낮보다 아름다운 ‘7성급’ 밤 풍경 4 지난해 공연 티켓 판매액 1조7326억원 ‘역대 최대’ 5 [여긴 어디] 매화향 그윽한 울긋불긋 꽃동산 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 강북 3830세대 대단지 전세 ‘0’… 갈 곳 없는 세입자들 대구서 알몸으로 거리 돌아다닌 20대 체포 “국힘 사이비 같어” 싸늘한 중원… 정부엔 “사고 친 건 없잖여” 김정은, 딸 주애와 신형 권총 사격…“진짜 훌륭한 권총 개발” 여객기 참사 잔해물 조사서 또 희생자 유해 추정 물체 쏟아져 대형 회계법인서 30대 회계사 잇단 사망…‘감사 시즌’ 장시간 노동 논란 “검찰, 사이코패스 김소영에 속은 것”…프로파일러 주장 “무시동 히터 켜놓고 잤는데”… 카니발 화재 운전자 중상 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요