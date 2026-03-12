시사 전체기사

[포토] 김정은, 딸 주애와 신형 권총 사격

입력:2026-03-12 18:56
김정은 북한 국무위원장이 딸 주애와 가죽점퍼를 입고 휴대용 경량무기 생산을 전담하는 '중요 군수공장'을 찾아 권총 사격을 했다고 조선중앙통신이 11일 보도했다.

연합뉴스

