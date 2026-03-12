시사 전체기사

[포토] 봄맞이 자전거 수리·세척

입력:2026-03-12 18:58
한 시민이 12일 서울 서초구 '서초 자전거 스테이션'에서 자전거를 세척하고 있다. 서초구는 봄을 맞아 자전거 수리센터도 운영한다고 밝혔다. 윤웅 기자

