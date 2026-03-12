호르무즈 해협 인질 잡은 이란
이라크 영해 유조선 2척 추가 공격
침략 재발방지 등 ‘휴전 조건’ 제시
이란이 걸프 국가들을 향한 무차별 공격에 이어 호르무즈 해협을 인질로 삼아 글로벌 에너지 시장의 숨통을 조이려 하고 있다. 전쟁 여파가 미치는 지리적·정치적·경제적 범위를 확대해 주도권을 쥐려는 전략의 일환으로 풀이된다.
CNN은 11일(현지시간) 페르시아만 이라크 영해에서 유조선 2척이 공격으로 폭발해 1명이 숨지고 외국인 승무원 38명이 구조됐다고 보도했다. 공격받은 선박은 미국 운송 업체의 세이프시 트랜스포트 소속 몰타 선적의 ‘제피로스’와 그리스 선주가 소유한 마셜제도 선적의 ‘세이프시 비슈누’다. 공격 주체는 확인되지 않았지만 이라크 보안 당국자는 CNN에 “폭발물을 장착한 이란 선박이 유조선들을 타격했을 가능성이 크며 현재 조사가 진행 중”이라고 밝혔다.
피격 지점은 호르무즈 해협에서 직선거리로 약 800㎞ 떨어진 페르시아만 북쪽 이라크 바스라항 인근이다. 그간 이란은 호르무즈 해협을 통과하는 상선을 주로 공격했다. 이란의 공격 범위가 걸프 해역 전체로 확대되는 것으로 볼 수 있다.
앞서 이날 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 태국·일본·마셜제도 선적 선박과 이스라엘 회사 소유의 라이베리아 선적 화물선 등 총 4척의 선박도 타격했다고 밝혔다.
이란은 호르무즈 해협에 기뢰를 설치, 완전히 봉쇄하려는 움직임도 보이고 있다. 이날 로이터통신은 두 명의 미 국방부 소식통을 인용해 이란이 현재까지 호르무즈 해협에 12개의 기뢰를 설치했다고 보도했다. CBS도 전날 이란이 소형 선박을 이용해 2~3개씩 기뢰를 운반하며 해협 곳곳에 설치하고 있다고 전했다.
도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 “하룻밤 사이 호르무즈 해협에서 활동하던 이란의 기뢰 부설 선박을 모두 제거했다”며 “제거된 기뢰부설함이 59~60척”이라고 말했다. 온라인 매체 악시오스는 이날 미군의 호르무즈 해협 호위 가능 시점을 3월 말~4월 초로 전망했다.
한편 마수드 페제시키안 이란 대통령은 이날 엑스에 휴전 조건으로 전쟁 배상금 지급과 침략 재발 방지를 위한 국제사회 보장 등을 제시했다.
이가현 기자 hyun@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사