오세훈, 공천 추가 접수도 끝내 거부… 장동혁 ‘2선 후퇴’ 압박

張의 ‘징계 논의 중단’ 카드에도

吳 ‘절윤’ 이행 조치 미흡 배수진

지도부 “불출마 명분 쌓기 흔들기”

장동혁(가운데) 국민의힘 대표가 12일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하기 위해 걸어가고 있다. 장 대표는 지방선거가 끝날 때까지 징계 논의를 중단해 달라고 당 중앙윤리위원회에 요청했다. 이병주 기자

오세훈 서울시장이 지방선거 공천 추가 신청 접수 마감일인 12일 “노선 전환의 조짐조차 발견하기 어렵다”며 후보 등록을 거부했다. 장동혁 대표의 2선 후퇴를 관철하기 위해 당의 노선 전환, 인적 쇄신, 혁신 선거대책위원회 조기 출범을 3대 조건으로 내걸었다.



장 대표는 내부 갈등을 유발했던 당 윤리위원회의 활동을 중단시켰으나 오 시장은 ‘절윤’ 결의를 이행하는 수준에 미달한다고 판단했다. 당 지도부는 오 시장이 불출마 명분을 쌓기 위해 장 대표를 흔든다는 의심을 키우면서 당내 파열음이 확대되고 있다.



오 시장은 서울의 한 호텔에서 기자들과 만나 “장 대표를 만난 자리에서 노선 전환과 인적 변화, 혁신 선대위 조기 출범이 가장 좋은 해법이 될 수 있다고 말씀드렸다. 아직 그 방향을 위한 조짐조차 발견하기 어렵다”며 “변화가 전혀 이뤄지지 않은 상태에서 등록하는 것은 자제할 수밖에 없다”고 말했다.



당 지도부가 의심하는 불출마설에 대해선 “분명히 입장을 정리하겠다. 선거에 참여할 것”이라고 반박했다. 그러면서 “저는 수도권 선거의 장수 역할을 해야 하는데, 최소한 선거를 치르려면 이 같은 전제조건이 마련돼야 한다는 점에서 지도부에 간곡히 요청을 드렸다”고 강조했다. 오 시장은 이날 송언석 원내대표와의 오찬에서도 “선거에 참여하고 싶다. 최소한 세 조건 중 하나라도 있어야 참여할 수 있지 않겠느냐”며 당부했다고 전했다.



오 시장은 “결의문에 채택된 당의 노선을 충분히 이행할 수 있는 스펙의 선대위원장을 모신다면 국민적 오해는 불식될 것”이라며 장 대표 간판으로는 지선을 치를 수 없다는 입장을 분명히 했다.



앞서 장 대표는 국회에서 열린 최고위원회의에서 “지금 당 윤리위에 제소된 모든 징계 건에 대해 지선이 끝날 때까지 논의하지 않을 것을 요청하겠다”고 밝혔다. 당 윤리위에는 한동훈 전 대표의 지방 일정에 동행했던 전현직 의원 8명과 보수 유튜버 고성국씨 등이 제소돼 있다. 친한(친한동훈)계와 개혁성향 의원 중심으로 윤민우 윤리위원장과 장예찬 여의도연구원 부원장 등에 대한 경질 요구가 거센 상황에서 일종의 절충안을 절윤 선언 후속 조치로 낸 것이다.



이 역시 오 시장은 면피용에 불과한 조치라는 입장이다. 서울시 관계자는 “상처받은 국민의 마음이 결의문 하나 냈다고 다 풀어지겠느냐”며 “수도권 선거는 정말 생사의 기로에 놓여 있다”고 강조했다. 실천적 조치 없이 후보로 등록하면 더 이상 노선 변화를 촉구할 계기 없이 선거 국면에 휩쓸린다는 뜻이다.



오 시장의 예상 밖 강경 태도에 당 지도부에선 격앙된 분위기도 감지된다. 국민의힘 관계자는 “정원오 구청장에게 밀리니 출마하기 싫어서 자꾸 이런저런 조건을 갖다 붙이며 수를 쓰는 것 아니냐”고 불쾌함을 드러냈다. 대구·경북(TK)의 한 의원은 “장 대표도 한발 물러섰는데, 혁신 선대위에 인적청산까지 요구하면 본인 뜻대로 당을 움직이겠다는 것”이라며 “다음 당권을 생각하는 것 같다”고 지적했다.



양측 간 입장차가 좁혀지지 않으면서 현직 시장이 출마를 보이콧하는 최악의 시나리오도 거론된다. 지난 9~11일 진행된 전국지표조사(NBS)에선 국민의힘 지지율은 17%로, 절윤 선언에도 반등 계기를 찾지 못했다.



정우진 최수진 기자 uzi@kmib.co.kr



