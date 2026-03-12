“국힘 사이비 같어” 싸늘한 중원… 정부엔 “사고 친 건 없잖여”

보수 민심 심상찮은 충청권

“‘빨간 당’하면 전한길만 생각 나”

“장동혁이 너무 경험이 없다” 비판

李대통령엔 “그만하면 됐지” 우호

더불어민주당 충청권 의원들과 대전시당 관계자들이 지난 3일 대전시청 앞에서 대전·충남 통합 촉구 결의대회를 열고 있다. 연합뉴스

전국 단위 선거 때마다 풍향계로 통하는 충청권 민심이 심상치 않다. ‘뼛속까지 보수’를 자처하는 유권자들조차 “보수를 지지할래야 할 수 없는 환경”이라며 냉담한 반응을 내놨다. 이재명 대통령에 대해선 대체로 우호적 평가가 이어지며 6·3 지방선거를 80여일 앞둔 충청 민심은 국민의힘 심판론이 뚜렷해지는 모양새다.



“장동혁 대표 하는 짓이 꼭 사이비 집단 같어. 빨간 당이라 하면 전한길밖에 생각이 안 나.” 지난 10일 장 대표 지역구인 충남 서천의 한 전통시장에서 만난 50대 한모씨는 국민의힘에 대한 평가를 물어보자 대뜸 화부터 냈다. 그는 “‘장 반장’이 저러고 있으면 김태흠이도 쉽지 않지”라는 말도 했다. 지역주민 사이에선 이번 지선에서 국민의힘 공천을 받는 것이 무소속 출마만 못하리라는 전망까지 나왔다.



대전도 상황은 다르지 않았다. 동구 중앙시장에서 손님을 기다리던 잡화 상인 윤모(63)씨는 “보편적인 사고와 상식을 가지고 설득해야지. 극좌나 극보수는 당권이나 자기 이익을 위한 정치를 하는 것”이라고 토로했다. 지금껏 더불어민주당에 표를 던져본 적이 없다고 털어놓은 그는 “내가 보수면서도 보수를 지지할 수 없는 환경”이라며 “기대할 수 있는 사람이 없지 않으냐”고 반문했다. 중심가인 서구 은하수네거리 인근에서 마주친 국민의힘 지지자 이모(54)씨도 “지선에서 누굴 뽑을지 아직 모르겠지만 국민의힘이 요즘 너무 못한다”며 “장동혁이 너무 경험이 없다”고 비판했다.



정부·여당을 향한 시선은 달랐다. 기자와 만난 주민들은 정부 국정운영에 대해선 지지 정당과 무관하게 중립 또는 긍정에 가까운 평가를 내놨다. 중앙시장에서 분식 노점을 운영하는 70대 여성은 “대통령이 그만하면 됐지. 뭘 더 바라유”라며 “장관들 대헐 때든 뭐든지 좀 세긴 헌데 아직 크게 사고 친 건 없지 않으냐”고 말했다. 업무차 대전 서구청을 찾았다는 김모(29)씨는 “문화예술단체를 운영하고 있는데, 청년·문화 정책 방면에서 전보다 활성화된 기류가 분명히 있다”고 말했다.



국민의힘은 2022년 지선 때 문재인정부 심판론 바람을 타고 충청권 광역지방자치단체장 4자리를 모두 석권했고, 기초자치단체장 31개 중 23개를 휩쓸었다. 그러나 오는 6월 선거 판도는 사뭇 다르리라는 것이 대체적인 평가였다. 충남대와 한국과학기술원(KAIST) 등이 자리한 유성구에서 공인중개업에 종사하는 이모(61)씨는 “동네에 임대사업하는 건물주가 많다 보니 세금을 때려 맞고 지난 지선 때는 다들 국민의힘을 찍더라”며 “이번에는 바뀔 것”이라고 내다봤다. 서구의 아파트단지에서 만난 한 경비원(74)은 “국민의힘이 너무 못하니까 지지를 포기하는 경우가 주변에 많다”며 “이쪽도 저쪽도 싫다는 것”이라고 전했다.



대전·충남=송경모 한웅희 기자 ssong@kmib.co.kr



