‘전쟁 직격탄’ 석화업계, 연쇄 ‘공급 불가항력 가능’ 통보
나프타 등 원료 수급 불안 확대
미국·이란 전쟁 여파로 원료 수급 불안이 커지면서 국내 석유화학 업계 전반으로 공급 차질 우려가 확산하고 있다. 국내 최대 에틸렌 생산기지인 여천NCC에 이어 주요 기업들이 연쇄적으로 ‘불가항력’ 상황 발생 가능성을 통보하는 중이다.
업황 부진으로 지난해부터 강도 높은 구조재편을 진행 중인 석화 업계는 공장 가동률을 낮추고 나프타 재고량을 최소화한 상황에서 중동사태의 유탄을 정통으로 맞고 있다는 분석이다.
12일 업계에 따르면 한화솔루션은 지난 11일 고객사들에 공문을 보내 글로벌 에너지 및 물류 환경의 불확실성 탓에 불가항력 상황이 발생할 수 있다고 통보했다. 한화솔루션이 생산하는 폴리올레핀(PO) 계열 등 일부 제품에서 공급 불가 상황이 우려되는 것으로 전해졌다. 공급사는 전쟁 등 통제할 수 없는 외부 요인으로 고객사와의 계약 이행이 어렵다고 판단되면 즉시 이를 통보해야 한다. 여천NCC가 지난 4일 처음으로 주요 고객사에 공급 불가항력을 선언했을 때만 해도 면책을 위한 선제적인 조치일 수 있다는 반응이 나왔지만, 일주일 만에 업계 전반으로 번진 것이다. 이미 롯데케미칼과 LG화학도 일부 제품에 대해 불가항력 가능성을 고지했다.
한화솔루션 관계자는 “중동 위기 고조로 원료 수급의 불확실성이 커지고 있다”며 “아직 문제가 발생한 것은 아니지만 향후 공급 차질 리스크에 대해 고객사에 미리 안내한 것”이라고 말했다.
석화 업계로서는 엎친 데 덮친 격의 상황이다. 정부와 업계는 지난해부터 범용 제품 생산 설비인 나프타분해시설(NCC)을 줄이는 구조조정을 진행해 왔다. 공장 가동률을 낮추고 나프타 재고량도 타이트하게 관리하던 차에 중동 사태라는 겹악재가 터진 것이다. 업계 관계자는 “구조조정 과정이라 창고를 비워뒀는데 갑자기 전쟁이 발생해 원료를 구할 수도 없고 버틸 재고도 없는 막막한 상태”라고 토로했다. 업계에선 국제에너지기구(IEA)가 사상 최대 규모의 비축유 방출을 결정한 건 최소 한 달은 원유 공급에 차질이 있을 수 있음을 보여주는 신호로 받아들인다.
국내에 공급되는 나프타는 절반은 수입산이고 나머지는 국내 기업들이 원유를 수입, 정제해 생산한다. 수입산 나프타의 절반가량은 호르무즈 해협을 통과해야 한다. 비축분이 바닥 나는 다음 달 쯤에는 나머지 업체들마저 줄줄이 공급 불가항력 선언을 하는 전례 없는 상황이 벌어질 수 있다는 우려가 나온다. 최악의 경우 공장을 아예 멈추는 셧다운 가능성도 배제할 수 없다는 관측이다.
