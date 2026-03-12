이란 못지않은 전장 레바논 634명 사망

이스라엘, 헤즈볼라 제거 맹공

2년만에 전란… 80만명 피난길

레바논 민방위대원들이 11일(현지시간) 수도 베이루트 남부 교외 지역에서 이스라엘의 공습으로 무너진 건물 잔해 속 화재를 진압하고 있다. 로이터연합뉴스

친이란 무장세력 헤즈볼라의 근거지인 레바논에서 이란 본토 못지않게 이번 전쟁으로 인한 피해가 커지고 있다.



이스라엘은 11일 밤(현지시간)부터 다음 날 새벽 사이 레바논에 대규모 공습을 가했다. 파이낸셜타임스에 따르면 이번 공습은 두 세력 간 충돌이 시작된 이래 최대 규모로, 레바논 수도 베이루트와 남부 교외 지역에 공격이 집중됐다. 베이루트 남부 외곽에 있는 다히예 지역은 헤즈볼라의 주요 거점으로 알려져 있다.



레바논 보건부에 따르면 밤사이 벌어진 폭격으로 레바논 전역에서 최소 11명이 숨지고 38명이 다쳤다. 이스라엘군 대변인 엘라 와웨야 중령은 이번 공습으로 레바논 내 20개 이상의 목표물을 타격했다고 밝혔다.



헤즈볼라는 전쟁 사흘째인 지난 2일 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이의 죽음에 보복하겠다며 참전을 공식화했다. 헤즈볼라의 선제 미사일 공격을 받은 이스라엘도 대규모 공습으로 대응했다. 2024년 11월 이스라엘과 헤즈볼라가 휴전에 합의한 지 2년이 채 되지 않아 레바논 전역이 또다시 극단 충돌 상황에 휘말린 것이다.



이스라엘은 헤즈볼라 요원들과 기반 시설을 표적으로 삼고 있다고 주장하지만, 전방위적 폭격이 지속되면서 민간인 피해도 커지고 있다. 이번 전쟁으로 레바논 전역에서 80만명에 가까운 주민이 피란길에 올랐다. 레바논 보건부에 따르면 11일 기준 이스라엘의 공습으로 인한 사망자 수는 634명, 부상자는 1586명에 이른다. 지난 9일에는 이스라엘군이 국제법으로 주거지 사용이 금지된 무기인 백린탄을 요모르 마을에 투하한 정황이 포착되기도 했다. 레바논의 민간인 피해가 크다는 지적에 대해 도널드 트럼프 미국 대통령은 “우리는 레바논과 레바논 국민을 사랑한다. 그러나 우리는 헤즈볼라를 제거해야 한다”고 답했다.



사태가 극단으로 치닫자 레바논 정부도 헤즈볼라의 행태를 직접 비판하고 나섰다. 조제프 아운 레바논 대통령은 9일 유럽 지도자들과의 온라인 회의에서 헤즈볼라를 “레바논의 이익이나 국민의 생명에 전혀 가치를 두지 않는 무장 세력”으로 규정했다. 그는 “레바논을 제2의 가자지구로 만들고 있다”며 “레바논 정부는 헤즈볼라의 군사행동에 대한 새로운 금지령을 내릴 것”이라고 말했다.



한편 이번 사태의 큰 줄기인 이란·이스라엘 간 분쟁이 마무리되더라도 혼란은 계속될 것이라는 전망도 나온다. 파이낸셜타임스는 이스라엘 정부가 현 상황을 헤즈볼라의 위협을 완전히 제거할 기회로 보고 있으며, 이란과의 전쟁이 끝난 뒤에도 작전을 지속할 준비를 하고 있다고 보도했다.



천양우 기자 yahoo@kmib.co.kr



