“지들 밥그릇 싸움하는거지…”… 충남·대전 행정통합에 냉소
“윤석열 청와대 옮기듯 하는 것”
충남·대전 통합이 무산 기로에 섰지만 지역민들은 크게 아쉬워하지 않는 분위기다. 광역시 기득권의 해체, 타 지역과의 형평성 등에 대한 우려와 맞물려 여당 지지자조차 행정통합에 호의적이지 않았다. 특히 대전시민들의 반대가 강했다. 다만 통합이 양당 잇속에 따른 정치적 논의라는 데에는 대부분 의견이 같았다.
국민일보는 지난 10일 대전과 충남 공주·서천·홍성을 찾아 행정통합에 대한 의견을 들었다. 각각 여당 충남지사 후보 박수현 더불어민주당 의원, 장동혁 국민의힘 대표의 지역구이며 홍성군은 김태흠 현 충남지사가 근무하는 충남도청 소재지다.
충남도민들은 상대적으로 행정통합에 대해 냉소적 태도를 보였다. 서천 전통시장에서 만난 30대 지역 공무원 A씨는 “원래 충남은 ‘늘쩍늘쩍’하다. 번쩍번쩍 해치우는 대구·경북, 광주·전남과 달리 느릿느릿해서 통합도 별 관심이 없다”고 말했다. 10년째 공주에서 주유소를 운영해 온 조모(49)씨도 “충남 입장에선 대전처럼 큰 곳과 하는 게 좋지만 위에서 자기들 이익만 챙기려 (통합이) 지지부진한 건 새삼스럽지도 않다”고 내뱉었다.
이들의 냉소엔 정치권에 대한 짙은 싫증이 배어 있었다. 공주 종합버스터미널 인근에서 손님을 기다리던 택시기사 B씨는 “통합한다고 시끄럽긴 하던데 뭐 20조 그것도 확실허지 않다매. 저쪽(민주당)이 안 해준다고”라며 “민주당 다 몰아주고 독재하라고 내비두야지 뭐. 다 지들 맘대로 한다는 거 아녀”라고 말했다. 충남도청을 방문한 자영업자 최모(68)씨는 “국민이 언제 통합시켜 달라 했어. 지들 밥그릇 싸움 하는 거지”라고 비판했다. 이어 “의원이고 도지사고 간에 어떤 놈이 해도 배낄(바뀔) 게읎어. 지네편이 잘하면 법이고 뭐고 필요 없고 넘의 편이 잘못하면 하이에나마냥 뼈다구까지 다 뜯어먹어야 햐. 그전엔 이렇게까지 안 한 거 가터”라며 분노를 쏟아냈다.
대전시민들의 경우 반대 의견이 강했다. 이미 광역시로 지역 맹주로 자리잡은 상황에서 굳이 통합할 필요를 못 느끼는 상태였다. 동구 중앙시장에서 만나 상인 윤모(63)씨는 “윤석열이 청와대 옮기듯 하는 것”이라며 “이걸 하면 뭐가 좋다 국민을 설득하는 게 없다. 아무리 좋은 것도 자기 머릿속에만 있고 저만 잘난 척하면 누가 따라주느냐”고 비판했다. 서구에서 문화예술단체를 운영하는 민주당 여성 지지자 C씨(29)는 “대전 토박이로서 충남과 통합하면 기존에 집중돼 있던 생활권이나 인프라가 분산되지 않겠느냐”며 부정적 입장을 내비쳤다.
