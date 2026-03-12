1인당 사교육비 역대 최고… 학생 수 감소에 총액은 꺾여

초·중·고 총 27조5000억… 5.7% 줄어

대입 컨설팅비, 작년보다 21% 늘어

저소득층 지출 감소 커… 양극화 심화



매년 역대 최고치를 경신하던 초·중·고교 사교육비가 지난해 감소세로 돌아선 것으로 조사됐다. 학생 수 감소와 경기 침체 등이 복합적으로 작용한 결과로 풀이된다. 다만 학생 한 명에게 지출하는 금액은 증가하고, 소득 수준에 따른 사교육 격차도 확대되면서 교육 양극화가 심화됐다는 평가가 나온다.



교육부와 국가데이터처는 초·중·고교 학생 7만4000여명을 대상으로 실시한 ‘2025년 초·중·고 사교육비 조사’ 결과를 12일 발표했다. 사교육비 총액은 27조5000억원으로 2024년보다 1조7000억원(5.7%) 감소했다.



총액 감소는 5년 만이다. 2020년 코로나19로 인해 19조4000억원으로 줄었다가 이듬해인 2021년 23조4000억원으로 뛴 뒤 상승세를 유지했다. 2022년 26조원, 2023년 27조1000억원, 2024년 29조2000억원으로 매년 역대 최고치를 경신하다 지난해 한풀 꺾인 것이다.



초등생 사교육비 감소가 전체 사교육비 감소를 이끌었다. 초등생 사교육 총액은 2024년 13조2256억원에서 지난해 12조1744억원으로 7.9% 감소했다. 같은 기간 중학생과 고교생은 각각 3.2%, 4.3% 줄었다.



초등 사교육비 감소폭이 컸던 이유는 학생 수가 250만명에서 235만명으로 줄었기 때문으로 추정된다. 교육부는 “초등생은 돌봄이나 방과후학교 확대 효과도 있을 것”이라고 말했다.



그렇다고 학부모 부담이 줄었다고 보긴 어렵다. 사교육에 참여하는 학생으로 좁혀보면 학생 1인당 월평균 사교육비는 60만4000원으로 2024년 대비 2% 증가했다. 이 항목이 60만원을 넘은 것은 처음이다. 고교생이 79만3000원으로 전년 대비 2.6%, 초등학교와 중학교도 각각 1.7%, 0.6% 증가했다.



대입 사교육 부담도 커졌다. 고3은 1인당 월평균 77만4000원을 지출해 전년 대비 4.1%, 고2는 79만7000원으로 3.5%, 고1은 80만6000원으로 0.9% 증가했다. 입시 컨설팅 비용도 눈에 띈다. 고교생의 진로·진학 상담 사교육비는 지난해 715억원으로 2024년 590억원보다 21.2% 증가했다. 수시와 정시 원서를 써야 하는 고3이 395억원으로 가장 많았고, 고2와 고1은 각각 170억원과 150억원이었다.



소득 수준에 따른 사교육 격차도 벌어졌다. 소득 800만원 이상 구간에선 학생 1인당 66만2000원을 지출해 전년 대비 2.1% 감소하는 데 그쳤지만, 300만원 미만 구간에선 19만2000원으로 6.6% 감소했다. 저소득층의 감소폭이 더 컸다는 얘기다.



국회는 이날 본회의에서 ‘4세 고시’ ‘7세 고시’로 불리는 유아 학원 레벨테스트를 금지하는 ‘학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률’ 개정안을 통과시켰다. 학원이 유아를 대상으로 반 배정 등을 목적으로 시험을 치르지 못하도록 하는 내용이다.



교육부는 “사교육 경감 대책을 이달 안에 발표하겠다”며 “내년부터는 영유아 사교육비 조사를 포함할 것”이라고 말했다.



이도경 교육전문기자 yido@kmib.co.kr



