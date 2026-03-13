‘이미 올랐는데…’ 유가불안에 먹거리 가격·교통요금 압박
돼지고기 7%·고등어 9% 등 상승
기름값 부담에 대중교통도 불안
정부, 민생 밀착 품목 가격 관리
국제유가가 크게 출렁이면서 물가 전반에도 위험 신호가 감지된다. 커피·돼지고기·고등어 등 일부 먹거리 가격은 이미 상승한 것으로 나타났다. 대중교통 요금 역시 상승 압박이 커질 수 있다는 우려가 나온다.
미국과 이란의 충돌 여파로 국제유가는 연일 요동치고 있다. 국제유가의 벤치마크인 5월 인도분 브렌트유 선물은 12일 배럴당 100달러를 또 넘어섰다. 대규모 전략비축유 방출 결정으로 잠시 안정세를 보이는 듯했으나 사흘 만에 상승세로 돌아섰다. 유가 불안이 장기화하면 이 파장은 물가 전반으로 옮겨붙을 수 있다. 한국개발연구원(KDI)은 이날 “향후 유가가 급등하면 소비자물가를 높이는 압력으로 작용할 가능성이 있다”고 진단했다.
유가 상승 영향이 본격 반영되기 전이지만 일부 먹거리에서는 이미 가격 상승 조짐이 나타나고 있다. 국가데이터처가 최근 발표한 ‘2026년 2월 소비자물가동향’에 따르면 지난달 소비자물가는 전년 동월 대비 2.0% 상승했다. 농축수산물(1.7%), 공업제품(1.2%) 가격이 오른 영향이 컸다.
유가 상승에 직접적인 영향을 받는 먹거리는 수입 품목들이다. 해외 원료 가격과 해상 운송비, 에너지 비용이 반영되는 구조라 대표적인 유가 민감 품목으로 꼽힌다. 수입 원료 의존도가 100%에 가까운 커피 가격은 전년 대비 7.0% 상승했다.
축산물도 안심할 수 없다. 사료 원료로 쓰이는 옥수수와 대두 등 곡물 가격이 국제 유가와 운송비 영향을 받기 때문이다. 지난달에도 돼지고기 가격은 전년 대비 7.3%, 달걀은 6.7% 상승했다. 수산물 가격도 오를 수 있다. 연료비 비중이 높은 어선 조업과 냉장 운송 비용이 오르면 소비자가격에 반영될 수밖에 없기 때문이다. 대표 밥상 먹거리인 고등어와 조기의 지난달 가격은 각각 전년 대비 9.2%, 18.2% 올랐다.
본격적인 유가 영향은 시차를 두고 반영될 전망이다. 다만 실제 물가 상승 폭은 기업의 가격 결정 방식에 따라 달라질 수 있다. 마창석 KDI 연구위원은 “유가 상승분은 석유류 가격에 가장 먼저 반영되고 다른 품목으로의 파급은 시차를 두고 나타날 수 있다”면서도 “기업들이 비용 상승분을 얼마나 소비자 가격에 전가하느냐에 따라 실제 물가에 미치는 영향이 달라질 수 있다”고 말했다.
먹거리뿐 아니라 주요 교통수단 요금 인상 압박도 커질 수 있다. 지난달 지하철·버스·택시 요금 등 운송서비스 물가는 전년 대비 2.9% 상승해 소비자물가 상승률(2.0%)을 웃돌았다. 대중교통 물가에 대한 소비자 체감 상승률이 전체 물가 상승률보다 더 높았다는 의미다.
석유 최고가격제와 경유 유가연동보조금 확대 시행으로 급한 불은 껐지만 아직 불안감은 남아있다. 전국개인택시운송사업조합연합회 관계자는 “국제 유가와 국내 기름값 오름세가 이어지면 택시 기본요금을 인상하라는 압박이 충분히 있을 것으로 보인다”고 말했다.
물가 불안이 커지자 정부도 민생 밀착 품목의 가격 관리에 나섰다. 돼지고기·계란·고등어 등 먹거리와 통신비, 생리대 등 총 23개 ‘민생물가 특별관리 품목’을 지정해 집중 점검을 실시하기로 했다. 재정경제부 관계자는 “일회성 점검이 아니라 유통 구조와 가격 결정 과정까지 들여다보는 제도 개선도 상반기 중 추진하겠다”고 강조했다.
세종=이누리 김윤 기자 nuri@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사