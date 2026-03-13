“노란봉투법 1호, 그 뒤가 두렵다”… 눈치보는 기업들
시행 이틀간 하청 453곳 교섭 요구
포스코·한화오션 진행 경과 ‘주목’
개정 노동조합법(노란봉투법)이 시행된 지 이틀 만에 원청을 상대로 직접 교섭을 요구한 하청 노조가 450곳을 넘어섰다. 절차에 따라 교섭 요구 사실을 알린 원청은 6곳에 불과하지만, 하청 비중이 높은 철강·조선업의 포스코와 한화오션이 포함돼 산업계가 촉각을 곤두세우고 있다. 노동위원회의 사용자성 판단을 거쳐 교섭이 진행되는 ‘1호 사업장’이 나올 경우 유사 요구가 번져 노사 분쟁이 격화될 수 있다는 우려가 크다.
12일 고용노동부에 따르면 개정 노조법이 시행된 10일과 다음 날인 11일 이틀간 하청 노조 453곳(조합원 9만8480명)이 원청 248곳을 상대로 직접 교섭을 요구했다. 노동위에 교섭단위 분리를 신청한 하청 노조는 39곳으로 집계됐다.
현재까지 교섭 요구 사실을 공고한 원청은 포스코·한화오션·쿠팡로지틱스서비스(CLS) 등 6곳이다. 원청 사용자는 교섭 요구를 받은 날부터 7일간 교섭 요구 사실을 공고해야 한다. 이에 응하지 않으면 노조가 노동위에 시정 신청을 해 사용자성을 판단 받을 수 있다. 교섭 요구 사실을 알린다는 건 일부 사용자성을 인정한다는 의미로 해석될 수 있어, 대다수 기업들이 상황을 지켜보며 대응 방안을 고심하는 모습이다.
포스코와 한화오션이 교섭 공고를 한 것은 첫 단계부터 노사 갈등을 일으키기 보다는 일단 법적 절차에 맞춰 대응하겠다는 기조로 풀이된다. 이들 기업은 법 시행 전부터 하청 노조의 움직임이 뚜렷했던 사례이기도 하다.
교섭 사실 공고 이후에는 하청 노조들끼리 교섭 창구를 단일화해야 하는데, 교섭 대상과 교섭 의제를 설정하는 과정에서 여러 절차와 변수가 남아 있다. 포스코의 경우 한국노총 금속노련이 35개 하청노조 연대를 구성해 교섭을 준비해왔다. 사측은 어느 노조가 교섭에 포함될지 ‘실질적 지배력이 미치는 범위’를 따져봐야 한다는 입장이다. 민주노총 소속 하청노조 등 일부 노조가 교섭 분리를 원하면 이 역시 추가 절차와 판단 시간이 필요하다.
한화오션의 경우 노란봉투법 시행 첫날인 지난 10일 이재명 대통령이 주요 기업들을 불러 원·하청 상생을 당부한 자리에서 ‘모범 사례’로 공개 언급된 영향에 기업 부담이 더욱 클 것이라는 관측도 나온다. 현재 한화오션에 교섭을 요구한 건 민주노총 금속노조의 거제통영고성조선하청지회와 웰리브지회인데, 사측은 거통고지회만 명시해서 교섭 요구 사실을 공고했다.
웰리브지회는 노동위에 시정 신청을 하는 것으로 가닥을 잡고 있다. 이들은 한화오션 내 급식·수송·세탁 등을 담당하는 복지전문 업체로 올해 처음 원청에 교섭을 요구했다. 사용자성 여부 판단 결과에 따라 관련 업계에 연쇄적으로 파장을 미칠 것으로 보인다.
재계 관계자는 “법 시행 초기 사건들이 기준이 될텐데 지방노동위의 전문성도 우려되는 부분”이라며 “판단에 불복한 재심 신청이 늘거나 노사 한쪽이 개별 소송을 이어갈 가능성도 크다”고 말했다.
박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr
