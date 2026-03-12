美, 한국 무역법 301조 조사 착수… 비관세 장벽·쿠팡 변수 되나
정부 “미측, 기존 15% 유지로 설명”
대미투자특별법 통과 리스크 해소
도널드 트럼프 미국 행정부가 11일(현지시간) 대체 관세 부과를 위해 한국 등 무역 상대국에 대해 무역법 301조 조사에 착수했다고 발표했다. 정부는 큰 동요 없이 기존 합의(15%)를 유지한다는 목표로 대응에 나섰지만 일각에선 미국이 불만을 제기해온 비관세 장벽과 쿠팡 사태 등을 빌미로 종전 합의보다 불리한 관세율을 요구할 수 있다는 우려도 제기된다.
미국 무역대표부(USTR)는 이날 관보를 통해 무역법 301조 조사를 공식 개시한다고 발표했다. 조사 대상은 한·중·일과 유럽연합(EU), 대만, 멕시코, 인도 등 16개 경제 주체로 주요 대미 흑자 무역국이 포함됐다. 제이미슨 그리어 USTR 대표는 “미국은 더 이상 다른 나라들이 과잉 생산 능력과 과잉 생산으로 발생한 문제를 우리에게 수출하도록 하면서 우리의 산업 기반을 희생시키지 않을 것”이라며 “오늘의 조사는 핵심 공급망을 미국으로 되돌리고 양질의 일자리를 창출하려는 트럼프 대통령의 의지를 보여준다”고 말했다.
무역법 301조는 미국 정부가 해외 시장에서 미국 기업에 대한 불공정 행위가 있다고 판단할 경우 관세와 수출 통제 등 보복 조치를 취할 수 있도록 규정한다. 이번에 개시되는 조사는 과잉생산, 강압 노동에 대한 것이다. 정부 고위 당국자는 “예견된 수순이었던 만큼 기존에 해온 대로 대응한다면 무리 없이 이전 협상 결과로 원상복구될 것”이라고 말했다. 한 정부 소식통도 “조사 과정에서 한국을 압박할 수는 있겠지만 미 측은 기본적으로 기존 합의를 유지할 것이라고 설명해 왔다”고 밝혔다.
정부는 향후 의견서 제출과 공청회를 통해 USTR 조사에 적극 소명해나갈 방침이다. 박일 외교부 대변인은 “기존 합의에서 확보한 이익의 균형이 훼손되지 않고 주요국 대비 불리하지 않은 대우를 받을 수 있도록 미 측과 적극 협의해 나갈 것”이라고 밝혔다.
그러나 미국이 그동안 개선을 요구해온 온라인 플랫폼, 농산물 교역 등의 비관세 장벽 문제는 뇌관으로 남아 있다. 이 문제가 불공정 무역 행위로 지목된다면 한국에 불리한 요소로 작용할 가능성이 있다. 그리어 USTR 대표도 과잉생산 외의 분야에서 국가별 별도 추가 조사 가능성을 시사하며 디지털 서비스세, 수산물·쌀 시장 접근성 등을 언급했다.
또 다른 리스크로 거론된 대미투자 지연은 이날 한·미 전략적 투자 관리를 위한 특별법(대미투자특별법)이 국회 본회의를 통과하며 사실상 해소됐다. 이재명 대통령은 SNS에서 “한·미 관세 합의 이행을 위한 제도적·법적 기반이 마련됐다”며 “전략적 투자가 한·미 양국 경제 발전은 물론 공급망 안정과 국가안보 이익 증진에도 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 강조했다. 방한 중인 마이클 디솜브리 미 국무부 동아태 차관보는 특별법 통과를 긍정적인 진전으로 평가하며 후속 조치도 신속히 진행해 달라고 당부한 것으로 전해졌다.
최예슬 이동환 기자, 워싱턴=임성수 특파원 smarty@kmib.co.kr
