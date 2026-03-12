정청래도 “거래설 강력 대응” 밝혔지만… 與지지층 분열 가속

정, 친명계 불만에 “총력 대응” 밝혀

김어준도 “李 딜할 사람 아냐” 진화

지지층 갈등은 확산… 일부 “다 까자”

더불어민주당 정청래(왼쪽) 대표와 한병도 원내대표가 12일 국회 본회의에서 진성준 예산결산특별위원회 위원장 선임을 위한 투표를 마치고 투표소를 나서고 있다. 정 대표는 의원총회에서 이재명 대통령 관련 공소취소 거래설에 대해 당 차원의 강력 대응을 약속했다. 연합뉴스

김어준씨 유튜브에서 촉발된 ‘이재명 대통령 공소취소 거래설’이 지지층 분열을 심화하며 여권의 아킬레스건으로 부상할 조짐이다. 친명(친이재명)계는 근거 없는 음모론에 당 차원 대응이 미진하다며 지도부에 대한 불만을 제기했다. 정청래 대표는 뒤늦게 당 차원의 총력 대응 방침을 밝혔고, 김씨도 “애초에 이 대통령은 그런 딜을 제안할 사람이 절대 아니다”며 진화에 나섰다.



친명계 의원들은 12일 공소취소 거래설에 격앙된 반응을 보이며 일제 반격에 나섰다. 한준호 의원은 이날 라디오 인터뷰에서 “사실 확인도 없는 이야기로 음모론을 키우고 급기야 탄핵까지 거론하는 것은 국정을 흔드는 무책임한 선동”이라며 “선을 넘었다”고 비판했다. 그는 “대통령에 대한 매우 심각한 명예훼손 및 허위유포임에도 왜 당에서 미적지근하게 대응하고 있는지 묻고 싶다”며 지도부에도 불만을 터뜨렸다. 김영진 의원 역시 “왜곡·허위·조작 기사에 대해 ‘민주파출소’가 대응해 온 것처럼 이번 사안도 같은 원칙을 적용해야 한다”며 법적 조치를 포함한 당 차원의 공식 대응을 요구했다.



논란이 확산하자 정 대표는 오후 국회에서 열린 의원총회에서 “공소취소는 거래로 될 일이 아니다. 국정조사와 특검 등을 통해 조작기소 사실이 드러난다면 그에 상응하는 조치가 이뤄질 것”이라며 “당에서 가능한 모든 방법을 동원해 강력 대응하겠다”고 말했다. 한병도 원내대표도 “항간에 공소취소와 검찰개혁을 두고 거래했다는 음모론이 돌고 있다”며 “사실을 왜곡하고 불신을 조장하는 음모론은 단순한 가짜뉴스 차원을 넘어 공동체 신뢰를 갉아먹는 폭력”이라고 비판했다.



지지층은 조국혁신당과의 합당에 이어 이번 사안으로 또다시 두 쪽 나는 모습이다. 정 대표 지지 성향의 온라인 커뮤니티 ‘딴지일보’와 이 대통령 지지층이 활동하는 ‘재명이네 마을’ 등에서는 서로를 공격하는 글이 연이어 게시되고 있다. 딴지 게시판에는 “권력 주변에서 벌어질 수 있는 의혹을 제기한 것”이라며 “이렇게 된 김에 다 까버리자”는 주장까지 나왔다. 반면 이 대통령 지지층이 활동하는 커뮤니티에서는 “사실 확인도 되지 않은 주장으로 대통령 탄핵까지 거론하는 것은 무책임하다”며 “개혁을 밀어붙여야 할 때 내부에서 분열을 키우는 발언이 이어지는 것은 문제”라는 비판이 이어졌다.



김씨는 이날 방송에선 정성호 법무부 장관이 관련 내용을 전면 부인한 인터뷰를 언급하며 “완전 사실무근이라는 것이고, 그렇다면 정말 다행”이라며 “이 사안은 이 이상 진도를 나가지 못할 것 같다”고 수습에 나섰다.



그러나 한 민주당 지도부 의원은 국민일보에 “김어준씨 방송은 그동안 특정 진영을 반영하는 방송이었는데 이제는 특정 세력을 대변하는 방송처럼 보인다”며 “의원 중에서도 마음에 드는 사람들만 출연시키고 그렇지 않으면 공격하는 모습이 반복되고 있다”고 말했다.



윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr



