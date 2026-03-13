대미투자특별법 국회 통과… 1호 투자는 루이지애나주 LNG 터미널 ‘유력’

조선업 수혜·공급망 다변화 효과

원전·전력망 건설도 투자처 꼽혀

‘관세 불안’ 자동차업계는 “환영”

12일 국회에서 열린 3월 임시국회 본회의에서 한미 전략적 투자 관리를 위한 특별법(대미투자특별법)이 통과되고 있다. 이병주 기자

한·미 전략적 투자 관리를 위한 특별법(대미투자특별법)이 12일 국회 본회의를 통과하면서 3500억 달러(약 518조원) 규모의 대미 투자 이행을 위한 법적 근거가 마련됐다. 대미 투자를 전담할 한미전략투자공사 설립이 본격화하고 1호 프로젝트 선정에도 속도가 붙을 전망이다.



업계에선 미국 정부가 제안한 것으로 알려진 루이지애나주 액화천연가스(LNG) 터미널 건설 투자가 1호 프로젝트로 유력하게 거론된다. 루이지애나 LNG 터미널 건설은 미 본토에서 채굴된 천연가스를 파이프로 끌어와 냉각한 뒤 LNG 운반선에 실어 해외로 수출하는 기지를 만드는 사업이다. 이 사업 투자는 에너지 안보 및 공급망 다변화 측면에서 한·미 양국의 이해관계가 맞아떨어지는 측면도 있다. 투자에 대한 반대급부로 LNG 운반선을 한국 조선업체가 수주할 수 있고 미국산 가스를 안정적인 가격에 우선 공급받는 권리도 확보할 수 있기 때문이다.



원자력발전소 및 전력망 건설 사업도 대미 투자처로 꼽힌다. 인공지능(AI) 데이터센터에 전력을 공급하기 위해 원전과 소형모듈원전(SMR), 에너지저장장치(ESS) 등을 결합한 전력망을 구축하는 텍사스 하이퍼그리드 프로젝트, 올해 착공을 목표로 추진 중인 미시간주 SMR 건설, 미 차세대 원전 상용화의 핵심 프로젝트인 테네시주 클린치 리버 SMR 상업화 등이 한국 측이 협력할 수 있는 사업으로 검토되고 있다. 이들 지역은 대규모 AI 데이터센터 가동에 따른 전력난을 해결하기 위한 거점이라는 공통점이 있다. 동시에 한국이 EPC(설계·조달·시공) 수혜를 볼 수 있는 구조로 대미 투자의 원칙인 상업적 합리성이 비교적 확실하다는 평가다.



일본은 이미 지난달 오하이오주 가스 화력발전소 건설과 텍사스주 원유·가스 수출 시설 정비, 조지아주 인공 다이아몬드 제조공장 건립 등 미국과의 관세 합의에 따라 약속한 5500억 달러 대미 투자 중 360억 달러 규모의 1호 프로젝트를 확정했다. 이에 우리 정부도 박정성 산업통상부 통상차관보를 단장으로 한 실무 협상단을 미국으로 보내 대미 투자 프로젝트 후보 사업과 상업적 타당성, 추진 절차 등을 협의한 것으로 알려졌다. 일본은 오는 19일 워싱턴DC에서 열리는 미·일 정상회담에서 대미 투자 2차 프로젝트를 공식 발표할 가능성이 있다. 미 웨스팅하우스의 대형 원전과 SMR 건설 등이 유력하게 거론된다. 일본이 속도를 낼수록 한국에 대한 미국의 투자 이행 압박이 더 거세질 수 있다.



특별법 처리가 지연되면서 대미 수출관세(15%)가 다시 25%로 인상되는 건 아닌지 불안감이 컸던 자동차 업계는 환영의 뜻을 나타냈다. 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)는 “특별법 통과로 우리 기업들은 최대 시장인 미국에서 관세 인상 불확실성이 해소되고 경쟁국들과 동등한 경쟁 여건을 확보하게 됐다”며 “투자 확대에도 크게 기여할 수 있을 것”이라는 성명을 냈다.



권지혜 이용상 기자 jhk@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 한·미 전략적 투자 관리를 위한 특별법(대미투자특별법)이 12일 국회 본회의를 통과하면서 3500억 달러(약 518조원) 규모의 대미 투자 이행을 위한 법적 근거가 마련됐다. 대미 투자를 전담할 한미전략투자공사 설립이 본격화하고 1호 프로젝트 선정에도 속도가 붙을 전망이다.업계에선 미국 정부가 제안한 것으로 알려진 루이지애나주 액화천연가스(LNG) 터미널 건설 투자가 1호 프로젝트로 유력하게 거론된다. 루이지애나 LNG 터미널 건설은 미 본토에서 채굴된 천연가스를 파이프로 끌어와 냉각한 뒤 LNG 운반선에 실어 해외로 수출하는 기지를 만드는 사업이다. 이 사업 투자는 에너지 안보 및 공급망 다변화 측면에서 한·미 양국의 이해관계가 맞아떨어지는 측면도 있다. 투자에 대한 반대급부로 LNG 운반선을 한국 조선업체가 수주할 수 있고 미국산 가스를 안정적인 가격에 우선 공급받는 권리도 확보할 수 있기 때문이다.원자력발전소 및 전력망 건설 사업도 대미 투자처로 꼽힌다. 인공지능(AI) 데이터센터에 전력을 공급하기 위해 원전과 소형모듈원전(SMR), 에너지저장장치(ESS) 등을 결합한 전력망을 구축하는 텍사스 하이퍼그리드 프로젝트, 올해 착공을 목표로 추진 중인 미시간주 SMR 건설, 미 차세대 원전 상용화의 핵심 프로젝트인 테네시주 클린치 리버 SMR 상업화 등이 한국 측이 협력할 수 있는 사업으로 검토되고 있다. 이들 지역은 대규모 AI 데이터센터 가동에 따른 전력난을 해결하기 위한 거점이라는 공통점이 있다. 동시에 한국이 EPC(설계·조달·시공) 수혜를 볼 수 있는 구조로 대미 투자의 원칙인 상업적 합리성이 비교적 확실하다는 평가다.일본은 이미 지난달 오하이오주 가스 화력발전소 건설과 텍사스주 원유·가스 수출 시설 정비, 조지아주 인공 다이아몬드 제조공장 건립 등 미국과의 관세 합의에 따라 약속한 5500억 달러 대미 투자 중 360억 달러 규모의 1호 프로젝트를 확정했다. 이에 우리 정부도 박정성 산업통상부 통상차관보를 단장으로 한 실무 협상단을 미국으로 보내 대미 투자 프로젝트 후보 사업과 상업적 타당성, 추진 절차 등을 협의한 것으로 알려졌다. 일본은 오는 19일 워싱턴DC에서 열리는 미·일 정상회담에서 대미 투자 2차 프로젝트를 공식 발표할 가능성이 있다. 미 웨스팅하우스의 대형 원전과 SMR 건설 등이 유력하게 거론된다. 일본이 속도를 낼수록 한국에 대한 미국의 투자 이행 압박이 더 거세질 수 있다.특별법 처리가 지연되면서 대미 수출관세(15%)가 다시 25%로 인상되는 건 아닌지 불안감이 컸던 자동차 업계는 환영의 뜻을 나타냈다. 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)는 “특별법 통과로 우리 기업들은 최대 시장인 미국에서 관세 인상 불확실성이 해소되고 경쟁국들과 동등한 경쟁 여건을 확보하게 됐다”며 “투자 확대에도 크게 기여할 수 있을 것”이라는 성명을 냈다.권지혜 이용상 기자 jhk@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지