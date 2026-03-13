‘빚 갚는 날’ 다가온 기업들… 상반기에만 72조 넘게 몰렸다
[이슈 분석 ]
올해 118조8000억 회사채 만기
국내 기업들의 ‘빚 갚는 날’이 올해 상반기에 집중된 것으로 확인됐다. 70조원이 넘는 회사채 만기 물량이 상반기에 몰리면서 석유화학·배터리·건설업종을 비롯한 재계 전반에 차환(새로 빚을 내 기존 빚을 갚는 것) 부담이 커지고 있다. 경제협력개발기구(OECD)도 최근 기업들의 이른바 ‘빚 돌려막기’ 위험에 대해 경고하고 나섰다.
12일 금융감독원과 금융투자협회 등에 따르면 올해 국내 회사채 만기 도래액은 총 118조8000억원에 달한다. 회사채는 기업이 투자자에게 채권을 발행해 자금을 조달하는 방식을 가리킨다.
석유화학 업종에서는 SK이노베이션이 1조67억원으로 액수가 가장 크다. 롯데케미칼 7350억원, SK인천석유화학 6750억원, 한화솔루션은 5950억원 규모의 채권 만기를 각각 앞두고 있다. 중동 정세 불안에 따른 유가 상승 우려까지 겹치면서 석유화학업계의 수익성과 자금조달 여건을 둘러싼 불안이 커지고 있다.
배터리·소재 업종도 상황이 녹록잖다. LG에너지솔루션은 2023년 발행한 약 3700억원 규모 공모 회사채가 오는 6월 만기를 맞고, 에코프로도 8월 250억원 규모 회사채 만기가 돌아온다. 전기차와 이차전지 기대감이 정점이던 발행 당시와 달리 지금은 전기차 수요 둔화와 글로벌 공급과잉 우려가 겹친 상황이다. 여기에 최근 신용평가사들이 일부 배터리 업체의 신용도를 낮추면서, 차환 발행 과정에서 금리 부담이 더 커질 수 있다는 관측도 있다.
건설업계 역시 만기 부담에서 자유롭지 않다. 올해 만기가 돌아오는 10대 건설사 회사채는 총 2조3200억원 규모다. 현대건설이 5600억원으로 가장 많고 SK에코플랜트가 5020억원, 롯데건설이 4480억원으로 뒤를 잇는다. 2022년 이후 취급된 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 만기가 올해 집중되면서 차환과 만기 연장 부담도 커진 상태다. 세 업종 모두 당장 상환 불능을 우려할 단계는 아니라는 평가가 많지만, 자금조달 부담이 적지 않을 것이라는 게 시장의 대체적인 시각이다.
업종별로 자금조달 부담이 커지는 상황에서 전체 회사채 만기 시점은 주로 상반기에 집중돼 있다. 72조7000억원이 상반기에 몰려 있어 하반기 물량(46조1000억원)보다 30조원 가까이 많다. 상대적으로 신용도가 낮은 AA- 미만 기업의 올해 상반기 만기 도래액은 21조원이다. 하반기 10조3000억원의 두 배를 웃돈다. 시장에서 돈을 빌리기 더 어려운 기업들의 ‘빚 갚는 날’이 올해 상반기에 대거 몰려 있다는 뜻이다.
신용등급이 높은 대기업은 시장이 불안해도 비교적 낮은 금리로 다시 자금을 조달할 수 있다. 반면 등급이 낮은 기업은 투자자를 확보하지 못하거나 더 높은 금리를 감수해야 할 가능성이 크다. 이 경우 새로 돈을 빌려 기존 빚을 갚는 것 자체가 부담이 된다. 나아가 투자와 고용을 줄이거나 보유 자산을 급히 처분해야 하는 상황으로 이어질 수 있다.
양준석 가톨릭대 경제학과 교수는 “우리나라는 기업부채 비율이 다른 나라보다 높은 편이라 한쪽에서 빌린 돈으로 다른 쪽 빚을 갚는 구조가 고착화돼 있다”며 “이런 차환 구조가 막히면 개별 기업은 물론 금융시장 전체에도 부담이 커질 가능성이 크다”고 말했다.
OECD도 최근 이런 흐름에 경고를 보냈다. OECD의 ‘글로벌 부채 보고서’에 따르면 지난해 글로벌 기업의 시장 차입 규모는 약 13조7000억달러로 사상 최고치를 기록했다. 이 가운데 회사채 발행은 6조8000억달러에 달했다. 기업 부채 잔액도 지난해 말 59조5000억달러에 이른다. OECD는 인공지능(AI) 확산에 따른 대규모 설비투자 수요가 커지면서 기업들의 자금조달 수요도 앞으로 계속 늘어날 것으로 내다봤다.
전문가들은 기업들이 회사채 만기 관리에 보다 적극적으로 나서야 한다고 강조한다. 상환 시기가 특정 시점에 몰리지 않도록 만기를 분산하고, 단기 차환에 기대기보다 은행 대출과 회사채 발행 비중을 조정해 조달 구조를 다변화해야 한다는 지적이다. 양 교수는 “외환위기 때도 단기로 빌린 돈을 장기로 운용하다가 차환이 막히면서 위기가 커졌다”며 “금리 수준만 볼 게 아니라 만기가 한 시점에 몰리지 않도록 관리하는 것이 더 중요하다”고 말했다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
