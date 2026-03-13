LS그룹, 작년 영업이익 1.5조 ‘사상 최대’

전력 초호황에 고부가 전략 효과

LS 제공

LS그룹이 지난해 ‘전력 슈퍼사이클’에 힘입어 2003년 그룹 출범 이후 매출과 영업이익 모두 역대 최대 실적을 달성했다.



LS는 주력 계열사인 LS전선과 LS일렉트릭, LS MnM 등의 글로벌 사업 호조로 지난해(12개사 합계·내부회계 기준) 매출 45조7223억원, 영업이익 1조4884억원을 기록했다고 12일 밝혔다. 전년과 비교해 매출은 9.1%, 영업이익은 23.1% 증가했다.



사상 최대 실적을 이끈 일등공신은 미국과 유럽발 전력 인프라 수주다. LS전선과 LS일렉트릭은 글로벌 전력망·인공지능(AI) 데이터센터 등 전력 인프라를 비롯해 초고압 해저케이블, 초고압 변압기, 배전반, 부스덕트 등 송전·변전·배전을 아우르는 종합 솔루션을 앞세워 고부가가치 제품 중심의 수주를 늘렸다. 이를 통해 두 회사는 지난해까지 미국·유럽 등 주요 시장에서 12조원 이상의 수주잔고를 확보했다. LS MnM은 구리 가격 상승에 따른 매출 증대와 황산 및 귀금속의 수익성 확대로 당기순이익이 크게 늘었다.



LS는 기존 전력 인프라 분야 외에도 전구체·황산니켈과 같은 이차전지 소재, 희토류 영구자석 등 핵심광물 분야를 신사업으로 집중 육성하고 있다.



권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr



